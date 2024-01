Luminița Anghel a rupt legătura cu fiul său, David Pușcaș. Nu își vorbesc de 8 ani: „Nu i-am mai auzit vocea de foarte mulți ani”

Luminița Anghel (55 de ani) și fiul său adoptiv, David Pușcaș (29 de ani), nu își mai vorbesc de ani buni. Tânărul a mărturisit, în cadrul unul interviu, că nu a mai auzit mamei sale și că artista îl are la block pe mai multe platforme. Vezi informațiile mai jos, în articol.

David Pușcaș a făcut dezvăluiri legate de relația pe care o are cu mama sa adoptivă, Luminița Anghel. Tânărul în vârstă de 29 de ani a susținut, în cadrul unui interviu, că nu a mai luat contact cu artista de 8 ani. Deși părea că relația lor s-a îndreptat, după ce s-au împăcat, declarațiile tânărului relevă un aspect cu totul diferit.

Tânărul a susținut că nu i-a mai auzit vocea mamei sale de mult timp și că l-a blocat pe diverse platforme de socializare. Chiar și așa, susține că o simte lângă el întotdeauna. Iar atunci când face ceva, se gândește la ea. De altfel, David a mai precizat faptul că nu a dispărut din spațiul online și are o atenție sporită la postările pe care le face, deoarece lucrează cu anumite branduri. Totodată, dorește să își îmbunătățească modul de lucru. Se află într-o perioadă de acceptare a trecutului său.

„Nu am mai vorbit de opt ani cu ea. Nu i-am mai auzit vocea de foarte mulți ani, dar o simt lângă mine mereu și o port în suflet în tot ceea ce fac. Sper că este bine unde este ea. Să o caut? Unde să o caut prin oraș? Mă are la block peste tot, doar pe Facebook o mai am, în rest nimic”, a spus David Pușcaș pentru Click .

Tânărul de 29 de ani o acuzase pe artistă că l-ar fi abandonat. Pe de altă parte, Luminița Anghel mărturisise, în spațiul public, că ajutorul pe care îl poate oferi are un anumit prag. Cântăreața susținea că îi închiriase mai multe garsoniere, într-un an, dar tânărul nu s-a înțeles cu proprietarii. Nu a vrut să aducă umilințe la adresa fiului adoptiv și nu dorește să îi mai ofere ajutorul.

„David este fiul meu. Nu regret nimic. Eu sunt mama lui. Eu ajut, dar până când? I-am închiriat a cincea garsonieră într-un singur an. Nici cu proprietarii nu se înţelege. Pleacă. Eu trebuie să vin să strâng în urma lui. Nu am venit la tv ca să-l fac de râs, ca să-l umilesc, şi nici să mătur cu el pe jos. Mai am de crescut un copil şi mi se pare cinstit să am energie şi putere să mă întorc şi spre el. Vă anunţ public că este ultima dată când îl ajut”, declara Luminița Anghel, în spațiul public, în urmă cu ceva ani.