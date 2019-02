Luminița & fetița ei sunt ”prizoniere” într-un centru de plasament din Italia: ”Ajutați-ne, vă rugăm, să mă întoarcem în România!”

CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, cazul cutremurător al unei românce ce este sechestrată în Sicilia. Luminița și fiica ei de doar doi anișori sunt ”prizoniere” într-un centru de plasament din Italia. Mama strigă cu disperare după ajutor.(CITEȘTE ȘI: ROMÂNCA DE 25 DE ANI CARE ȘI-A SCOS VIRGINITATEA LA VÂNZARE A PRIMIT O ”OFERTĂ” DE 1,5 MILIOANE €!)

Prin intermediul celebrei adrese pont@cancan.ro, site-ul nr.1 din România a intrat în posesia unor detalii de-a dreptul uluitoare despre cazul cutremurător al unei românce ce este sechestrată în Sicilia.

După ce s-a despărțit de concubinul ei, Mariana Luminița, o româncă în vârstă de 35 de ani ce este bolnavă de epilepsie a cerut ajutorul autorităților italiene și a ajuns împreună cu fiica ei de doi ani într-un centru de plasament, acolo unde potrivit mărturisirilor ei este ținută ”prizonieră”.

”Fetița mea nu este scoasă afară”

”Eu și fiica mea ne aflăm într-un centru de plasament din Sicilia. Din luna august a anului trecut fetița mea a ieșit de două ori la plimbare pe afară. S-a mai întâmplat o dată în septembrie, iar de atunci fetița mea nu a mai fost scoasă afară. Cei de aici nu vor să o scoată afară. Alții de aici care sunt mai mari au ieșit afară, dar pe fetița mea care are doi ani nu au scos-o afară. Nu cred că e normal acest lucru, ca un copil să stea tot timpul în casă. Cei de aici se comport cu mine foarte urât. Dacă încerc să le explic problemele mele, angajații centrului urlă la mine. Eu sunt bolnavă de epilepsie. Am avut mai multe crize și cei de aici au refuzat să mă transporte la un spital. Doar o singură dată am ajuns la spital, în luna noiembrie și de atunci amână să îmi facă o rezonață magnetică, dar nu mi-au mai făcut. Am căzut în depresie din cauza tratamentului la care sunt supusă. Săptămâna trecută nu m-au lăsat să ies afară din centru cu toate că avocatul meu mi-a zis că ei nu au acest drept de a-mi interzice să ies afară din acest centru. Eu, legal, pot să ies din centru la orice oră. Le-am spus că vreau să ies ca să imi găsesc un alt centru pentru că aici sunt păduchi, iar ei m-au reclamat la tribunal și au susținut că sunt o mamă rea care nu își îngrijește copilul. Nu le-a convenit că am reclamat aceste aspecte la Asistența Socială. Am încercat să merg la poliție, dar autoritățile m-au trimis înapoi la acest centru, dar acest lucru nu este normal”, ne-a mărturisit Luminița.

Crize repetate de epilepsie

”În patru zile am avut patru crize de epilepsie în care am căzut pe jos. Eu nu am mai avut aceste crize de aproximativ doi ani. Ei acum vor să mă scoată de aici și să rămână doar fetița. Vor să mă decadă din drepturile părintești. M-a amenințat persoana care se ocupă de acest centru imediat după ce am reclamat la poliție ce se întâmplă. Mi-au spus că dacă nu mă întorc mă decad din drepturile părintești. În urmă cu câteva zile, mi-am rupt un picior și acum sunt cu el în gips și, din păcate, trebuie să mă ocup singură de fiica mea, angajații de aici nu mi-au oferit nimic, doar un baston cu care mă deplasez cu greutate. Și dimineață am căzut atunci când le-am cerut mâncare pentru fiica mea”, ne-a mai spus Luminița.

Strigă cu disperare după ajutor

” Vreau să fiu ajutată ca să vin în țară. Nu am putut să iau legătura cu consulatul României pentru că nu am acces tot timpul la telefon. Am voie să folosesc telefonul doar trei ore, între ora 5 și 8 seara, nu mai mult. Imi doresc foarte mult să mă întorc în țară, să fiu ajutată să fac acest lucru că îmi e frică că îmi iau copilul”, a mărturisit Luminița, cu ochii în lacrimi, în exclusivitate, pentru site-ul nr.1 din România.

