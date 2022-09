Lună de miere groaznică, de 13.500 de lei, într-un hotel de 5 stele din Grecia. Cum arată camera în care au fost cazați cei doi români

O lună de miere, ce se dorea a fi una de neuitat, a devenit, pentru doi tineri proaspăt căsătoriți „o lună de fiere”. Tinerii au ales pentru a petrece câteva zile romantice, Grecia, țară cunoscută pentru peisajele sale idilice. Dacă în privința destinației au fost inspirați, nu același lucru se poate spune despre locul ales pentru cazare. Iată ce au găsit în camera demipensiunii!

Proaspeții însurăței au plecat în luna de miere cu gândul a avea parte de o experiență inedită. Inedită a fost, dar nu așa cum sperau! Cuplul, care a plătit 2.700 de euro (13.500 lei) pentru demipensiunea aleasă, a trecut prin cea mai cruntă dezamăgire, încă din prima zi. Camera în care au fost cazați avea un aspect deplorabil.

Pereții erau plini de igrasie, tavanul crăpat, mobila veche și ștearsă și totul plin de rugină. Tânăra a postat pe grupul de facebook „Forum Grecia” imagini cu întreaga cazare, unde și-a spus nemulțumirea.

Cum arată camera în care au fost cazați cei doi

„Knossos Beach Bugalows- Creta. Hotel de 5 stele la care pentru cei 2700€ ( demipensiune) plătiți pentru luna noastră de miere, am primit pereți plini de igrasie de pe care cădea tencuiala, mobilă veche și rugină peste tot. Am reușit în final să schimbăm camera, însă nu este cu mult mai bine.

Later edit: Să nu credeți că am venit aici ca picați din plop și nu am verificat peste tot reviewuri, note, etc. Când am făcut noi rezervarea în luna Iunie, avea nota 8,9 pe Booking, acum văd că are 7,9. Din câte am observat lucrurile s-au stricat foarte tare sezonul acesta”, a postat tânăra pe grupul de facebook.

"Păi are nota 7.9 pe Booking. La ce vă așteptați mai exact?"

„Și mâncarea scumpă, chiar dacă prețurile au crescut, mai ales acum extrasezon 15 euro un calamar umplut. 12 paste cu scoici, doar scoici. O cazare în sat unde trec vaci, oi 70 euro! Sănătate să fie!”

„Îmi pare rău! Se poate întâmpla oricând, oriunde. Noi am pățit în Lara acum 5 ani. S-au îmbolnăvit fiica mea și nepoțeii, au ajuns la spital , iar eu am făcut un scandal imens cu directorul hotelului, agenția turcă , ministerul turismului de la noi. Nu trebuie să vă lăsați .Mai ales cu un copil mic. Trebuie să vă schimbe hotelul, agenția de turism va interveni . Cât mai multe poze pe TripAdvisor. Îi afectează foarte mult. Eu am reușit și i-am dat și în judecată. Știu că este vacanță, dar și sănătatea dumneavoastră contează!”, au fost câteva dintre reacțiile internauților.