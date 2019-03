„Lupii” desființați de propriul antrenor: „La 3-0…ruşine!”

Mugur Cornățeanu, antrenorul principal al formației Petrolul Ploiești și-a desființat elevii după prestația lamentabilă și înfrțngerea cu 3-0 suferită în runda a XXVI-a din Liga a II-a pe „Dan Păltinișanu” cu ASU Politehnica Timișoara.

În duelul cu bănățenii, „lupii galbeni” nu au contat deloc iar la finalul partidei Cornățeanu nu i-a menajat deloc.

„La 3-0…ruşine! Trebuie să mergem acasă, cu capul în pământ. e dezastruos pentru noi e ceea ce s-a întâmplat aici. În primul rând, ca atitudine. Ca să te prezinţi la un meci cu Poli, trebuie să ai atitudine, când intri pe teren să dai totul. Noi am mimat fotbalul, din punctul meu de vedere. N-am prestat ceea ce trebuia, şi ceea ce pregătisem. Rezultatul reflectă ceea ce s-a întâmplat în teren în acest moment. Sperăm să ne revenim, pentru că urmează un meci foarte – foarte dificil, cu o contracandidată la promovare. Dacă mai suntem contracandidaţi la promovare în acest moment. În momentul când iei două goluri din faze fixe executate identic şi acelaşi apărător nu ştie că trebuie să-i facă marcaj bun lui Mera, că are joc bun de cap, ce să… Mai departe ne-am creat şi noi nişte ocazii, pe care le-am ratat. N-am avut atitudinea pe care trebuie să o aibă o echipă care se luptă la promovare. Trebuie să arzi pe teren! Să dai totul. O echipă care munceşte, care să se bată pentru fiecare minge şi pentru fiecare metru de teren. În special la Petrolul, unde presiunea este foarte – foarte mare. Din păcate, am avut mulţi absenţi nemotivaţi pe teren”, a declarat Mugur Cornățeanu, antrenorul principal al formației Petrolul Ploiești.

După aceeastă înfrângere Petrolul a rămas pe locul 5 cu 53 de puncte, „lupii” fiind la șase puncte de primul loc pe care se află Sportul Snagov cu 59 de puncte și la cinci puncte de Academica Clinceni, formație care are 58 de puncte.