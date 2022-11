”M-am îmbrăcat frumos, am fugit tare…” Mori de râs! Cum a fost desemnat Pavel Bartoș să ridice premiul luat de show-ul ”Românii au talent”

Pavel Bartoș a fost prezent aseară, în numele echipei „Românii au talent”, la Gala Premiilor TVMania. Emisiunea pe care actorul o moderează alături de Smiley a câștigat distincția pentru cel mai bun talent-show, iar Pavel Bartoș a divulgat rețeta succesului televizat, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Show-ul, ajuns deja la sezonul cu numărul 13, a devansat formate similare, precum „iUmor”, „Stand-up Revolution” sau „Vocea României”.

Actorul este prezent în emisiile de la PRO TV de mai bine de un deceniu, în principal alături de prietenul Smiley, fie că artistul se află pe scenă sau ocupă un loc pe scaunul de jurat. Pavel Bartoș povestește despre începuturile carierei de entertainer, când rolurile de pe scenă nu-i ieșeau tocmai cum și-ar fi dorit.

Cu perseverență și pasiune pentru munca prestată, Pavel Bartoș se declară mulțumit de reușita proiectelor în care este implicat.

„N-am făcut un țel din asta…”

CANCAN.RO: Ai luat premiul pentru „Românii au talent”, tu ai fost desemnat?

Pavel Bartoș: S-a întâmplat, nu pentru că nu meritau ceilalți. Eram aproape, la Teatrul Odeon, au zis pe principiul «cine e mai aproape». Eu, pentru că repet la spectacol, la «One Man Aproape Show», am fugit tare, m-am îmbrăcat frumos, acum să mă întorc înapoi și să repet în continuare.

CANCAN.RO: Pavel Bartoș a fost «one man show» dintotdeauna, sau treaba asta s-a construit pe parcurs?

Pavel Bartoș: N-am făcut un țel din asta, eu trăiesc clipa. Eu sunt om care trăiește cumva clipa, trăiește situația, mă raportez la oamenii care sunt în clipa aia, nu mă raportez la cine a fost ieri sau cum a fost ieri.

Și atunci probabil că tipul ăsta de naturalețe m-a făcut să fiu apreciat. Și dacă el se numește și «one man show», așa să fie. Eu încă cred că e un «one man» și câteodată show, câteodată ce rimează cu show.

„De-al dracului, am zis că vreau să încerc mai mult!”

CANCAN.RO: Copiii, când sunt mai mici, oamenii de lângă ei observă setul de calități pe care ei îl au și îi îndrumă către asta. La tine cum a fost?

Pavel Bartoș: Cu timpul, nu e din prima. Dacă toți ne-am da seama din prima că suntem așa cum suntem, nu e așa. E foarte important, într-adevăr, să capeți încredere, asta e cel mai important – să capeți încredere, să îți permiți să greșești.

E foarte important să îți permiți să greșești, pentru că noi am fost o generație căreia i s-a zis «Nu face aia, nu face aia, nu face aia!». Și atunci, asta te încorsetează, cât curaj să mai ai?!

La mine s-a întâmplat un pic altfel, eu mi-am dorit, eu am zis «De-al dracului, am zis că vreau să încerc mai mult!». Și am greșit, am greșit de multe ori. Dar important e să învățăm din greșeli.

Câteodată, dintr-o greșeală înveți mult mai multe decât din succese. Ca și în carieră, am început cu Romeo. Dar dacă stau să mă gândesc, nu cred că a fost cel mai bun rol pe care l-am făcut vreodată, dar mi s-a permis să greșesc, mi s-a permis să invăț, ca atunci când mi se oferă ceva bun, să știu să și apreciez.

CANCAN.RO: Te mai poate surprinde ceva la „Românii au talent”?

Pavel Bartoș: Dacă îți spun că da, o să te surprindă, vei spune că am picat într-un clișeu. Jur pe ce ni se întâmplă, este un sezon 13 magic pe bune, ce s-a întâmplat și ce se va întâmpla acolo, nu știu cum mai există. Dar asta iarăși se întâmplă datorită echipei, echipa care este neobosită, care muncește și datorită cărora ni se întâmplă lucruri extraordinare!

