Pavel Bartoș este cotat în preferințele publicului drept unul dintre cei îndrăgiți prezentatori de show-uri televizate. Moderează două dintre cele mai mari producții difuzate de PRO TV, “Românii au talent” și “Vocea României”. Actorul a fost prezent la avanpremiera filmului “Odată pentru totdeauna”, în care prietenul său Smiley joacă rolul principal.

Cu un ochi avizat, Pavel Bartoș a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre modul în care privește prestația lui Smiley, dar și despre ce temeri îi dau târcoale, ca o paralelă la rolul de “anxios” al prietenului co-prezentator.

“Am emoții, dar emoțiile fac bine”

Interpretarea lui Smiley din filmul în care este protagonist, l-a inspirat pe Pavel Bartoș să se destăinuie cu privire la temerile sale. Actorul nu se declară o persoană anxioasă, buna dispoziție caracterizându-l pe micile ecrane.

Prezentatorul are, însă, o dorință atipică, despre care vorbește deschis: “De obicei nu am dintr-astea, pentru că eu am o zicală: «Dacă nu ți le propui, nu le ai!» Cum să zic eu, doar atât am o chestie, îmi doresc să mor înaintea celor dragi mie!”.

Deși are la activ numeroase apariții în fața publicului, Pavel Bartoș încă simte emoții puternice înainte de a urca pe scenă.

“Am emoții, dar emoțiile fac bine, chiar îmi zicea cineva: «Și tu, după atâți ani, ai emoții?» Da, am emoții, e normal să am emoții, asta dovedește că nu sunt robot și te raportezi în fiecare seară la spectacolul ăla, la oamenii ăia și asta te face mai bun sau mai prost!”, ne-a declarat în exclusivitate artistul.

“Comedia e mai greu de jucat!”

La capitolul actorie, experiența își spune cuvântul pentru Pavel Bartoș, care face analiza stărilor prin care trebuie să treci pentru a juca atât dramă, cât și comedie.

“Comedia se zice că e mai greu de jucat, dar drama cere alte lucruri, alte dedesubturi, trebuie să te cauți un pic pe tine, e greu de jucat oricum, dar e bine când îți iese bine! Dacă ar fi ușor de jucat, ar juca toată lumea, așa joacă cei care, pe lângă har, au și noroc!”, a mai completat Pavel Bartoș.

Sursă foto: Instagram.com