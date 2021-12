Este unul dintre cei mai apreciați și mai carismatici prezentatori TV, însă șansele inițiale să ajungă în postura de moderator erau extrem de mici. Pavel Bartoș dezvăluie cum a devenit, de fapt, celebru.

Este de meserie actor însă, de ani buni, Pavel Bartoș e văzut și în postura de prezentator TV, în special la „Românii au talent”. Singur sau alături de Smiley, reușește să se facă plăcut de public. Nu i-a fost întotdeauna la fel de ușor! Acum este unul dintre actorii cunoscuți, iar piesele de teatru în care joacă sunt apreciate, dar începutul a fost greu. A fost nevoie de multe șanse ratate pentru a ajunge în acest punct.

„Am dat 37 de casting-uri până am primit unul. Făceam naveta cu trenul, la clasa a 2-a, pentru a putea participa la castinguri. Nopțile acelea erau foarte grele, iar dezamăgirea era mare. Abia prin 2007 am luat primul rol într-un film, pentru că abia atunci am fost pregătit”, a spus Pavel Bartoș în podcastul lui Horia Brenciu.

