Ana Baniciu & Raluka, picnic în poziții interzise minorilor

După minivacanța de Paște și 1 Mai, Ana Baniciu și Raluka au apărut în parcul Herăstrău, ocazie cu care, la un picnic, au „oferit” privitorilor de ocazie poziții interzise minorilor. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imagini cu cele două “surori de suflet” în plină acțiune. Atenție, sunt ipostaze nerecomandate cardiacilor!

Prietenia dintre Ana Baniciu și Raluka a început în urmă cu mai bine de patru ani. S-au cunoscut la un studio și de atunci ele au devenit “combinația perfectă” din toate punctele de vedere. Au câștigat un show de televiziune – Asia Express – și s-au ajutat reciproc, cu succes, în cariera muzicală.

Ana Baniciu și Raluka, ipostaze interzise minorilor în Herăstrău

După sărbători, Ana Baniciu și Raluka au simțit nevoie de o ieșire ca între fete. Companie le-a ținut Cristiana Dănășel, PR-ul sexoasei blonde. Cele trei s-au aprovizionat corespunzător și au ales ca loc de întâlnire parcul Herăstrău, în special pentru că vremea a fost de partea lor.

Încărcate cu gustări și licori corespunzătoare, între care și o sticlă de vin fin, Ana, Raluka și Cristiana au găsit un loc ferit în parc și s-au întins pe iarbă. Ocazie cu care CANCAN.RO le-a întâlnit în ipostaze interzise minorilor. În timp ce discutau, cele două artiste, în special, au făcut spectacol cu formele cu care le-a înzestrat natura. (VEZI ȘI: RALUKA ȘI ANA BANICIU, IPOSTAZE INCENDIARE LA MUNTE)

90 de minute de plăcere

În parc, Ana Baniciu și Raluka au oferit poziții interzise celor care nu au împlinit 18 ani, iar imaginile pe care le prezentăm sunt grăitoare în acest sens. Cele două “bunăciuni” s-au „perpelit” ca la plajă, întorcându-se pe toate părțile. Iar când au simțit nevoia au făcut și câteva exerciții de încălzire care le-au scos în evidență bustul generos.

După ce au terminat sticla de vin și mâncarea pe care au adus-o, cele trei s-au retras spre casă. Într-o formă de zile mari, după cele aproximativ 90 de minute pe care le-au petrecut la “iarbă verde” în parcul din nordul Capitalei. Cele două “surori de suflet”, Ana Baniciu și Raluka, au fost, din nou, la înălțime, iar imaginile cu ele în plină acțiune nu merită, sub nicio formă, ratate.

Câștigătoarele „Asia Express”, sezonul 1

Reamintim că sezonul 1 al show-ului “Asia Express” a fost câștigat chiar de Raluka și Ana Baniciu. Cele două nu s-au bucurat prea mult de premiu, căci au cheltuit suma de 30.000 de euro câștigată în cadrul competiției de la Antena 1, iar la un an de la emisiune nu mai aveau nici măcar un leu din ea.

“Cum era să mai avem după un an de zile banii din Asia Express? Păi ce fel de femei suntem noi? Ce crezi? Noi mai facem bani şi din alte lucruri, cum ar fi… din muzică!”, a mărturisit, recent, Raluka.

Se înțeleg din priviri

Recent, Ana Baniciu și Raluca au povestit cum s-au cunoscut și cum s-a legat relația sinceră de prietenie care există între ele. S-au lăudat reciproc și s-au declarat mulțumite sufletește că s-au întâlnit una pe cealaltă.

“Ne știm de 3 ani și un pic, de când am ajuns eu la studio, atunci am cunoscut-o așa, îndeaproape. Până atunci o admiram, pentru că mi se părea foarte, foarte talentată. Este în continuare talentată și îmi plăcea foarte mult de ea. Ralu este o fată foarte caldă, doar că, în aparență, este rece și atunci mi-era teamă așa, să intru în vorbă, pentru că era foarte autoritară și am zis că mai bine stau liniștită”, a povestit Ana Baniciu. (NU RATA: RALUKA, PETRECERE SURPRIZĂ DE ZIUA EI)

La rândul ei, Raluka a dezvăluit că a ajuns să se înțeleagă cu Ana Baniciu din priviri și că se completează reciproc, în special din punct de vedere profesional.

“Altfel nu aveam cum să țin lucrurile în frâu la studio (n.r. vis-a-vis de autoritate) și de-asta aveam această atitudine. Dar a venit Ana cu energia ei bună și m-a scos cumva din toate gândurile mele alea profunde și cumva am ajuns să ne înțelegem foarte, foarte bine. Ne-am cam descusut una pe cealaltă, iar acum, după ce am trăit atât de multe lucruri împreună, practic ne uităm una la cealaltă și ne înțelegem”, a spus și Raluka.