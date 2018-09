Ana Baniciu dă cărțile pe față! „Tata mi-a zis să nu intru în showbiz. Să nu mă vadă goală..”

Cântăreață, actriță și compozitoare, Ana Baniciu este o artistă completă. Nici nu-i de mirare că are un talent aparte, dat fiind că este fiica reputatului Mircea Baniciu. (Castiga acum 5.000$ lunar!) Câștigătoarea ”Asia Expres” a dat cărțile pe față într-un interviu, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA. (CITEȘTE ȘI: ANDREEA SASU, “MARATON” NEMAIVĂZUT CU VEDETA DIN PRISON BREAK, UN MILIARDAR ȘI UN INTERLOP)

Ana Baniciu, una dintre cele mai sexy artiste din industria muzicală românească, a făcut mărturisiri savuroase. (Scapa de grija banilor, iti platim 5.000$ lunar!) Artista a vorbit deschis despre sfaturile pe care le-a primit de la celebrul ei tată în momentul în care a decis să se lanseze în lumea showbiz-ului.

Relaţia blondinei cu tatăl ei este una strânsă, artistul a fost întotdeauna alături de ea cu cele mai bune sfaturi. I-a explicat de timpuriu câte sacrificii presupune viaţa de scenă şi faptul că drumul nu este atât de uşor cum pare. (Super oferta de angajare) Totuşi, Ana nu s-a lăsat descurajată nicio clipă, iar ambiţia de a-şi demonstra talentul a fost privită cu admiraţie de către Mircea Baniciu. (CITEȘTE ȘI: BIANCA DRĂGUȘANU A “DEFILAT” PE PLAJĂ CU 25.000 DE EURO)

”Tata nu și-a dorit să intru în showbiz, știa că în această industrie este destul de greu pentru o femeie. Acum îi dau dreptate mai ales că mă gândesc că la un moment dat o să îmi întemeiez o familie, tot timpul sunt pe drumuri și este destul de greu. Acum nu mai are cum să mai schimbe lucrurile. Acum mă susține necondiționat și mă sprijină în tot ce fac. Doar atât mi-a zis, să am grijă ce fac și să nu apar goală pe la televizor sau în ipostaze de proastă calitate. De aceea mi-am propus să rămân tot timpul la un anumit nivel și să nu-l fac pe el de râs pentru că am un nume pe care-l port și trebuie să am grijă în tot ce fac. Mai nou, tata și-a făcut cont pe Instagram și urmărește tot ce postez. Zilele trecute, am vorbit cu fratele meu și mi-a zis să fiu mai atentă cu ce postez că tata vede tot”, ne-a mărturisit Ana Baniciu.

”Admir bărbații care…”

Mai mult decât atât, Ana Baniciu, deținătoarea celui mai hot posterior din showbiz, ne-a mărturisit și cum arată, în viziunea ei, bărbatul care o face să simtă fluturi în stomac. (NU RATA, AICI: SIMONA TRAȘCĂ, “TRADUSĂ” DE IUBIT ȘI LUATĂ PESTE PICIOR DE PRIETENI)

”Bărbatul ideal trebuie să mă facă să râd, să știe mai multe decât mine și să mă motiveze, să mă facă mult mai bună în plan profesional. Mă atrag bărbații care sunt bărbați, nu care sunt femei, pentru că în ziua de azi dau numai de bărbați care nu au cumportament de bărbat. Admir bărbații care au inteligență, nu care se mândresc cu pătrățelele de pe abdomen. Nu mă interesează atât de mult aspectul fizic”, a mai spus artista pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA.

Îndrăgostită iremediabil de muzică

Ana Baniciu a ajuns în lumina reflectoarelor odată cu serialul fenomen „Pariu Cu Viața”. Îndrăgostită iremediabil de muzică și crescută într-o familie de muzicieni, și-a dorit de mică să facă o carieră în domeniul artistic. Cu un timbru special și o voce specială, artista își completează atuurile cu unul dintre cele mai hot trupuri din industrie. (Cât câștigi la un studio de videochat din București)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)