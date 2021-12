Pavel Bartoș, declarații intime din spatele camerelor de filmat: ”Provocări au fost din prima clipă”

Pavel Bartoș și-a deschis sufletul și a vorbit despre viața din spatele camerelor de filmat, dar și despre cele mai importante persoane din viața lui.

Pavel Bartoș este unul din prezentatorii cu renume în televiziunea din România. Prezintă „Românii au talent”, „Vocea României”, „Masked Singer România”, dar e și actor la Teatrul Odeon din București. Nu se știu prea multe detalii despre viața sa personală și asta pentru că și-a dorit să devină cunoscut datorită talentului său. Într-un interviu emoționant, Pavel Bartoș a vorbit despre omul Pavel Bartoș din spatele camerelor de filmat și a dezvăluit detalii neștiute.

Pavel Bartoș: ”Încerc să fiu un tată bun pentu copiii mei”

Pavel Bartoș are o familie numeroasă și fericită. Este căsătorit din 2003 cu Anca și au împreună trei fetițe: Eva (17 ani), Sofia (7 ani) şi Rita (13 ani). În cadrul unui interviu, acesta a vorbit despre viața de familie și despre greutățile pe care le-a întâmpinat în rolul de tată:

” Provocări au fost din prima clipă de când am fost anunțat că voi fi tată pentru că e o chestie nouă, nu o înveți din cărți. Am ajuns la concluzia că cel mai important este să-ți iubești copilul, să comunici cu el – și la bine, și la greu. Nu poți să fii tată doar când e bine. Încerc să fiu un tată bun pentru copiii mei”, a declarat actorul pentru libertatea.ro

Cele trei fetițe au de unde învăța cum stă treaba cu ambiția și perseverența. Pavel Bartoș a avut grijă să le ”modeleze” în cel mai frumos mod și chiar la o vârstă fragedă, cele mici știu ceea ce vor de la viață:

Viața m-a învățat să mă nasc să fiu pregătit. Va întra în clasa a-I-a, are 7 ani (n.r. Sofia). Rita, cea mijlocie, este clasa a VII-a, ea este cu desenul, vrea să se facă arhitect, să dea la arhitectură. Cea mare, Eva, intră într-a XII-a, ar vrea să dea la Drept sau mai vedem. Într-un fel mă bucur că nu le-am impus ceva, au opțiuni și ele vor alege, la vârsta la care trebuie, ce vor să facă cu viața lor”.”, a spus Pavel Bartoș pentru Click.

Soția lui Pavel Bartoș, studentă la Medicină

Soția lui Pavel Bartoș își urmează visul: vrea să devină doctor! Este studentă în anul doi la Medicină:

„Ea a avut o pasiune mai veche, pentru că tatăl ei a fost doctor. Este studentă în anul doi la Medicină, e cea mai bună din anul ei. Ea vrea să fie medic pediatru, dar la finalul facultății nu știi cum se vor schimba lucrurile. Este de admirat, știi cât e de învățat? Acolo dai examene în fiecare săptămână. Îi place, e hăruită. Cred că asta a fost să fie.

E de admirat la ea că nu a renunțat niciodată la visul ăsta. A renunțat la cariera de actriță pentru că i-a plăcut să fie mamă, și asta e de admirat. I-am și zis: «acum hai, vino cu carnetul de note să văd». Și am văzut note de 10, «pe tine te duc la cofetărie». Când a intrat în anul I de facultate am zis: «spune-mi și mie când e prima ședință cu părinții, ca să știu să mă duc, să văd ce rechizite îți cumpăr». Este enorm de învățat, eu am crezut că înveți în sesiune, dar aici înveți zi de zi”, a spus Pavel Bartoș în cadrul unui podcast.

Sursa foto: Arhiva CANCAN