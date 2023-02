Cristina Preda, o femeie înstărită din Capitală, susține că a fost jefuită de menajera ei în toamna anului trecut și că nu reușește să intre în posesia bijuteriilor, deși a indicat inclusiv locul în care s-ar afla acestea. Bunurile au o valoare totală de aproximativ 350.000 de euro. Dosarul este în curs de cercetare, însă, între timp, afacerista ar fi fost, din nou, șantajată și amenințată. Nu doar de Sorin Vlădan, proprietarul casei de amanet au ajuns bijuteriile, ci și de Sebastian Dobrescu, care are calitate de martor. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, declarații direct de la sursă. Povestea este, de departe, fabuloasă!

Pe 15 ianuarie, Cristina Preda și-a strigat disperarea în CANCAN.RO, revoltată de faptul că nu-i sunt înapoiate bijuteriile care i-au fost furate din casă (DETALII AICI). Situația s-a complicat și mai mult în ultimele zile. În dosar, ca martor, a apărut Sebastian Dobrescu, un personaj cel puțin dubios, care nu este deloc străin de problemele cu legea.

“Sebastian Dobrescu a încercat să-mi vândă brățara la mai multe persoane după ce a ajuns și în posesia lui adusă chiar de prietenul său, Sorin Vlădan, proprietarul casei de amanet unde au ajuns bijuteriile mele provenite din furt!”, ne-a declarat femeia păgubită.

„Brățara i-a fost adusă acasă”

Cristina Preda susține că brățara ART DECO, care în cadrul unei licitații poate ajunge, chiar și la 300.000 de euro, a ajuns inclusiv în casa lui Sebastian Dobrescu, care a încercat să o vândă, nedorind să plătească prețul solicitat de Sorin Vlădan.

“Sunt, însă, puțin intrigrată de implicația domnului Sebastian Dobrescu, un domn care are mai multe dosare de urmărire penală. Este, totdată, cunoscut din dosarul lui Maximilian Bălășescu, cel cu Oana Zăvoranu, cu cazul vrăjitoarelor, se știe despre acest dosar. Acest domn are calitate de martor în dosarul meu. Mai mult de atât, la acest domn, brățara din 1930 cu smaralde de Columbia, a fost adusă de către Sorin Vlădan spre vânzare. I-a fost adusă acasă.

Acest domn a chemat mai multe persoane care au vizionat, inclusiv fizic și prin WhatsApp, brățara și poze cu brățara și cine mai știe… poate și restul bijuteriilor. El, la rândul lui, a încercat să o vândă. Inițial, din ce am înțeles, Sorin Vlădan, proprietarul casei de amanet unde mi-au fost duse bunurile furate, i-a adus-o pentru a fi cumpărată. Făcând o ofertă prea mare Sorin Vlădan către Sebastian Dobrescu, nu a vrut să o cumpere și a încercat să o vândă la rândul lui”, a declarat Cristina Preda pentru CANCAN.RO.

Acuze de șantaj și amenințări cu DNA-ul

Între timp, Sebastian Dobrescu ar fi început să o amenințe pe Cristina Preda că va muta dosarul de la Poliție la DNA și că va fi acuzată SI de șantaj, în condițiile în care ea este parte vătămată.

“Acest domn Sebastian Dobrescu mă amenință și-mi spune că va muta dosarul la DNA. Că Sorin Vlădan i-a cerut, de fapt, să mute dosarul la DNA. Păi cine ești tu, Sebastian Dobrescu, să muți dosarul la DNA? Într-o convorbire telefonică îmi și spune: ‘Facem pariu că dacă mă implic eu se mută dosarul la DNA?’ Păi ce calitate ai tu să te implici, în primul rând, la DNA, ce cunoștințe ai tu acolo? Afirmă că o să mă acuze pentru șantaj. Cui i-am făcut eu șantaj? Că eu sunt parte vătămată într-un dosar penal”, ne-a mai precizat Cristina Preda.

Legătură suspectă între Sorin Vlădan și Sebastian Dobrescu

Suspectă este, însă, legătura dintre Sorin Vlădan și Sebastian Dobrescu, în condițiile în care primul are calitate de inculpat, iar celălalt de martor, de asemenea ei fiind și prieteni! De altfel, Sebastrian Dobrescu ar fi fost cel care i-ar fi recomandat lui Sorin Vlădan proprietarul casei de amanet un reprezentant legal care l-a reprezentat la Poliție pe acesta! Lucru care o sperie teribil pe Cristina Preda.

“Mai mult, Sorin Vlădan a apelat la Sebastian Dobrescu să-i recomande un avocat, lucru care s-a și întâmplat. Avocatul care îl reprezintă pe Sorin Vlădan, proprietarul casei de amanet, este avocatul recomandat de Sebastian Dobrescu, zis și Sebi Șchiopu’. Păi tu, având calitate de martor, este logic că în momentul în care Sorin Vlădan va obține dosarul de la organele de Poliție i-l va arăta lui Sebastian Dobrescu. Iar eu sunt un pic speriată acum”, a spus Cristina Preda pentru CANCAN.RO.

“Nu înțeleg implicarea lui în acest dosar”

Femeia păgubită nu înțelege, în continuare, motivul pentru care Sebastian Dobrescu se implică atât de mult în dosar, în condițiile în care brățara s-a aflat în locuința lui pentru a fi valorificată și ulterior încercând să o și vândă.

“Domnul Sebastian Dobrescu spune că mută dosarul la DNA, acuză că arestează, vrea să aresteze opt magistrați de la Ilfov… El vrea să aresteze, așa se și exprimă, am înregistrări. Vreau și eu să știu care sunt cunoștințele lui pentru a mă apăra. Nu înțeleg implicarea acestui domn atât de mult în dosarul meu. Dacă ție ți s-a adus doar brățara spre vânzare, de ce te implici atât de mult în dosarul meu, de ce mă ameninți pe mine cu DNA-ul? Ce problemă ai tu cu mine? Sunt niște chestii pe care nu le înțeleg. Mi se pare un abuz aici, o amenințare”, a precizat femeia păgubită.

“Când se termină acest dosar, voi face public toate numele. Când se fură o bijuterie de nișă, poate intra în posesia a doar câteva persoane. De asemenea, domnul Sebastian are cunoștință că bijuteriile mele au fost topite. De unde are el cunoștință? Bijuteriile mele există și sunt undeva”, ne-a mai declarat Cristina Preda.

“A vândut bijuteriile pe bonuri fiscale”

O altă problemă ar fi faptul că Sorin Vlădan ar fi vândut bijuteriile pe bonuri fiscale, pe care ar refuza să le pună la dispoziția organelor de Poliție.

“Sorin Vlădan are bonuri fiscale în urma contractului de amanet încheiat cu menajera mea. El a vândut bijuteriile mele pe bonuri fiscale, dacă ați mai pomenit așa ceva. Cum vinzi tu bijuterii de o anumită valoare pe bonuri fiscale? Acele bonuri fiscale trebuie să existe, nu? Să le pună la dispoziția organelor de Poliție. De asemenea, încă o nelămurire pe care o am: de ce domnul Vlădan are, în continuare, ARE lapsusul ăsta, de ce nu spune cui le-a vândut?”, a mai spus femeia.

“Mi s-a cerut suma de 15.000 de euro”

Ulterior, proprietarul casei de amanet ar fi șantajat-o pentru a primi cele trei pietre care au fost sustrase din brățara ART DECO. În plus, ultimul contract ar fi fost încheiat fictiv.

“Ultimul contract a fost încheiat fictiv. L-a încheiat fictiv cu menajera mea. De ce spun fictiv? A invitat-o la biroul din incinta amanetului și acolo i-a dat banii. Acolo i-a dat restul de bijuterii pe care le-a sustras de la mine. Cum pot să dovedesc eu acest lucru? Păi vă spun foarte simplu. Când am cerut în disperare să-mi recuperez bunurile, brățara care mi-a fost adusă și din care s-au sustras trei diamante pentru a fi șantajată și mi s-a cerut suma de 15.000 de euro că altfel nu mi se dau pietrele înapoi dacă nu dau banii. Am fost șantajată de Sorin Vlădan. Și acum el stă și se plimbă prin oraș”, ne-a mai spus Cristina Preda.

“Brățara și setul pe care l-am purtat la înmormânarea tatălui meu… Acel set a fost adus în ultima tranșă în acest contract încheiat fictiv. Sunt foarte multe nelămuriri în acest dosar, este o situație încurcată. Eu nu am nimic personal cu domnul Dobrescu, dar se pare că el are ceva cu mine pentru că se implică foarte mult în acest dosar. Recomandă avocat lui Sorin Vlădan, a avut brățarea mea la domiciliul lui, a încercat să o vândă mai multor persoane. De ce se implică și mă amenință cu DNA-ul și cu faptul că are cunoștințe peste tot?”, a încheiat femeia păgubită.