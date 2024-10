Macanache le-a spus pe toate, în cel mai sincer și emoționant interviu pentru CANCAN.RO! ”Nu putem să stăm pe stradă, boschetari!” Sacrificiile pe care le-a făcut pentru familie

Macanache a devenit un nume sonor în industria muzicală, fiind unul dintre cei mai apreciați rapperi din România. A plecat de jos și a muncit mult să-și facă un nume în industrie, însă eforturile sale nu au rămas nerăsplătite. Dacă la începuturile carierei ar fi lăsat deoparte orice pentru un contract bănos, acum rapperul spune că își permite să-și facă timp pentru cei dragi. Prioritatea lui a devenit familia și nu de puține ori a fost văzut alături de soția sa la diverse evenimente. În plus, fiica lui care a venit pe lume în urmă cu aproape un an i-a schimbat definitiv viața, dar și prioritățile. Așadar, după anii în care a muncit departe de familie și de casă, a ales să își îndrepte atenția către familia sa. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, Macanache, pe numele real Bogdan Dinescu, a spus ce regrete are, dar și cine este persoana căreia îi spune zilnic „Te iubesc”.

Avanpremiera de gală a filmulului „Moartea în vacanță” a adus laolaltă numeroși influenceri, vedete și artiști. Printre cei care au semnat condica la cinema se numără și rapperul Macanache. Deși de obicei îl întâlneam la evenimente alături de soția lui, cântărețul a venit singur pentru a-și da cu părerea ce fac colegii lui „mai tineri”. Ca de obicei CANCAN.RO a fost prezent la datorie, așa că nu puteam rata ocazia de a sta de vorbă cu artistul care, trebuie să recunoaștem, că ne-a surprins cu un interviu de suflet în care ne-a vorbit despre familia sa, dar și despre regretul pe care îl poartă-n suflet.

Care este marele regret al rapperului Macanache: „I-am abandonat de tot”

CANCAN.RO: Macanache, mă bucur tare mult că ne întâlnim după multă vreme, ești cam scump la vedere. Ce ai mai făcut în ultima vreme?

Macanache: În ultima perioadă am pus mâna pe niște beaturi noi și vreau să fac un album noi.

CANCAN.RO: Cum decurge viața ta și ce te aduce pe aici?

Macanache: Viața mea decurge ca un râu pe meleagurile noastre românești și pe aici mă aduce un vânt în pupă foarte puternic.

CANCAN.RO: Ești prieten cu Maria, ești prieten cu Costel, bănuiesc că ai venit să îi susții?

Macanache: Am venit să le spun dacă este bun filmul sau nu. Până la urmă doar părerea mea contează și aștept să văd ce au făcut tinerii ăștia.

CANCAN.RO: Tinerii, auzi cum ai ajuns să vorbești, Macanache…

Macanache: Glumesc. Am venit să mă bucur de un nou film românesc, este comedie, sportul meu preferat și sunt entuziasmat

CANCAN.RO: Soția unde este? De obicei ești cu ea

Macanache: Este acasă, cu copilul.

CANCAN.RO: Dar tu stai de obicei cu copilul? Ești genul acela de tată implicat?

Macanache: Stau mereu cu copilul, doar acum este o excepție, că sunt la film. După nu mai există altceva. Mă duc acasă imediat după eveniment, după concert. Pentru tine, ca om, îți lipsește copilul tău. O oră, două, trei, cinci cât stau departe, mă gândesc. La un moment dat când sunt în mașină mă gândesc ce a mai învățat, știe vreun cuvânt nou, merge, vorbește. Este o parte din tine, iar când nu ești lângă el, te stresezi, te macină.

CANCAN.RO: Ai renunțat la concerte, la filmări, la evenimente de când ai devenit tată?

Macanache: Da, am renunțat. Acum nu mai este nimic prioritar în afară de familie. Mă refer la mica familie, nu la cea mare. Pe cei din marea familie i-am abandonat de tot, ne ducem de sărbători sau eventual la înmormântare.

CANCAN.RO: Asta se întâmplă și în ceea ce te privește?

Macanache: Da.

CANCAN.RO: Din lipsă de timp sau din alte motive?

Macanache: Viața este foarte grea, oamenii muncesc foarte mult și atunci nu ai cum să muncești mult și să stai și cu familia. Trebuie să fii plecat de acasă, nu ai ce face. Iar în momentul în care îți dai seama de asta este prea târziu: Mai ai 20 de Crăciunuri, 20 de sărbători pascale, 20 de „La mulți ani” și apoi îți iei „Adio” de la ei.

Macanache, despre sacrificiile pe care le-a făcut: „E dureros când nu te vezi luni, ani cu familia”

CANCAN.RO: Când i-ai spus mamei „Te iubesc” ultima oară?

Macanache: În fiecare zi, de câte ori am ocazia, îi scriu pe Whatsapp cu litere mari că nu vede bine TE IUBESC.

CANCAN.RO: Soției, fiicei nici nu mai spun, ești norocos, nu Macanache?

Macanache: Cred că am realizat un pic cam târziu treaba asta( n.r. că este norocos), dar asta este viața.

CANCAN.RO: Regreți că la începutul carierei tale erai focusat pe muzică și munceai atât de mult, știi că îmi povesteai asta?

Macanache: Da și nu, un pic din ambele. E un paradox. Nici nu putem să stăm pe stradă boschetari să mâncăm din gunoaie, dar este și dureros când nu te vezi luni de zile, poate chiar ani cu oamenii pe care îi iubești, familia ta. Ei sunt totul.

CANCAN.RO: Ai ajuns la un echilibru în ceea ce privește viața personală și în cea profesională?

Macanache: Nu este îndeajuns timp. Mi-ar trebui vreo 400 de ore pe zi ca să fim cât de cât ok. Sau să muncim 3-4 ore pe zi, salariile să fie și ele duble, triple, prețurile un pic mai mici și atunci am avea o lume perfectă

