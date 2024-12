Mădălin Ionescu, pe patul de spital! Ce a putut să pățească prezentatorul de la Antena Stars: ”Dumnezeu știe ce se întâmplă”

Mădălin Ionescu trece prin momente grele! Problemele de sănătate nu i-au permis prezentatorului TV să modereze emisiunea „Viața fără filtru” și îl vor ține departe de micile ecrane și în perioada care urmează. Iată ce a spus!

Pentru că nu a putut prezenta emisiunea „Viața fără filtru”, Mădălin Ionescu s-a simțit nevoit să le ofere o explicație fanilor lui. Prin urmare, omul de televiziune a transmis un mesaj prin care le prezenta oamenilor problemele prin care trece.

După cum vă spuneam, problemele de sănătate l-au ținut pe Mădălin Ionescu în casă, departe de platoul în care trebuia să se afle pentru a modera emisiunea. Se pare că, o formă de pneumonie l-a împiedicat pe prezentator să mai părăsească casa, sănătatea fiind pe primul loc în aceste momente, iar următoarea perioadă va fi marcată, în continuare, de lipsa acestuia din cadrul emisiunii.

„Prieteni, din păcate, timp de câteva zile nu voi putea prezenta emisiunea Viața fără filtru de la Antena Stars, din motive obiective. În doar patru zile de la debutul simptomelor, adică de vineri până aseară am ajuns să fac pneumonie. Nu e o formă gravă de pneumonie, cu toate astea, ținând cont de e am trăit în Covid, am avut un grad de afectare destul de mare prima oară când am făcut Covid, nu mă simt foarte confortabil, și sper ca antibioticul pe care mi l-au recomandat medicii de la Matei Balș să fie eficient. Nu am Covid, nu am gripă, e o situație specială, nu mă așteptam să trec prin așa ceva. (…) Am pneumonie interstițială, pneumonie în faza de început.”, a spus Mădălin Ionescu pe rețelele de socializare.