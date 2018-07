Fostul prezentator susține că starea de sănătate i s-a alterat după ce a consumat pepene roșu! Acesta intenționează să facă mai multe analize, mai ales că simptomele sunt destul de grave.

Mădălin Ionescu trece prin momente dificile din cauza unei stări de rău care s-a declanșat după ce a consumat pepene roșu. Atât el, cât și soția lui, Cristina Șișcanu, prezintă simptome de greață, au vomat, însă prezentatorul nu se mai poate ridica nici din pat din cauza senzației de rău.

”Sunt praf !!! De cinci ore zac ! Vărsături non stop ! Asta după ce am mâncat dintr-un pepene achiziționat din piața ! Este incredibil ! Am ajuns sa mâncam pepeni cu aroma de pepene ! Ce bagă producătorii in ei ? Este a doua oară când pățesc așa ceva ! Prima data am crezut ca este o întâmplare … Culmea, vânzătorii au fost diferiți , dar simptomele sunt aceleași ! Acum îmi este, insa, mult mai rău !…Nu am mâncat nici măcar o felie întreaga ! Autoritățile trebuie sa investigheze urgent “compoziția” acestor pepeni mari , dar foarte periculoși pentru sănătatea noastră ! Producatorii acestor lubenite sunt inconștienți ! Își risca libertatea pentru o bruma de bani ! P.S. Și soției mele i s-a făcut rău … Pepenii erau uriasi și provin din Ialomița … Asta mi-a spus vânzătoarea ( pe care o voi cauta după ce îmi voi reveni ) . Încă ceva … Pentru ca nu vreau sa greșesc , va rog sa-mi spuneti unde găsesc un laborator de analiza a produselor agro-alimentare in zona Baneasa – Otopeni ? Vreau sa ma duc cu acest pepene la “control” ! Astăzi am mâncat doar pepene și doua bucăți de brânza – tot din piața . O voi analiza și pe aceea , deși persoana de la care am cumpărat brânza e de încredere … Achiziționez de ani de zile brânza de la ea!” , a scris Mădălin Ionescu pe contul lui de Instagram.

MĂDĂLIN IONESCU SUSȚINE CĂ ȘI-A ÎMBOLNĂVIT INIMA CÂT TIMP A LUCRAT LA KANAL D!

Mădălin Ionescu a luat o pauză din televiziune, în urmă cu un an, atunci când a anunțat că se retrage din funcția de prezentator al emisiunii Wowbiz de la Kanal D. Abia acum a recunoscut motivul pentru care a făcut acest lucru.

”Eu când am plecat de la Kanal D aveam mușchiul inimii demineralizat.. colonul spastic… Am muncit 11-12 ore pe zi ani de zile și nu e simplu deloc, pentru că în fiecare zi o iei de la capăt. În televiziune presiunea este atât de mare, nu e ca în alt domeniu în care stai și poți să anticipezi ce vei face peste opt luni de zile. În televiziune dacă nu mai merge, poți să zbori peste noapte”, a povestit Mădălin Ionescu.