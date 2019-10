Mădălina din Brașov povestește cum a fost bătută 4 ore în șir de iubitul ei: “A dat muzică la maxim și mă bătea pe lumina stinsă de la 00:00 la 04:00” Care e motivul

Un caz incredibil s-a petrecut în Brașov. Un bărbat de 37 de ani din localitatea Zizin a fost reținut de oamenii legii după ce și-a agresat soția, iar amănuntele sunt halucinante. Cazul este cu atât mai grav cu cât actul de agresiune s-a petrecut sub ochii a trei copii.

Bărbatul din Brașov bănuia soția sa îl ”traduce”, cum se spune, iar această presupusă infidelitate l-a transformat într-un agresor. Totul s-a declanșat la începutul serii, iar femeia – în vârstă de 21 de ani – a povestit că bărbatul a lovit-o cu bestialitate, motivul fiind acela că partenera sa de viață stă de vorbă și cu alți băieți din localitate, informează stirileprotv.ro. Din păcate, violența conjugală este o ”problemă la ordinea zilei”, numai că – în acest caz – au apărut și amănunte mai mult decât surprizătoare. Bărbatul și-a agresat soția, pe întuneric, într-un interval de timp bine delimitat de victimă, iar în acest timp a dat muzica la maximum.

”Zice că am altul, eu am trei copii am grijă de ei, nu mă gândesc eu la alţii. A dat muzică la maxim şi în casă mă bătea pe lumina stinsă 4 ore de la 12 la 4”, a declarat Mădălina Gândac.

Fetița cea mare a încercat să intervină

Bărbatul și femeia sunt împreună de 5 ani şi au 3 copii – o fetiţă de 3 ani, un băiat de 2 şi un sugar. Coșmarul prin care au trecut micuții este indiscutabil, fetiţa cea mare încercând chiar să își apere mama, în timp ce bărbatul o bătea. Numai că acesta și-a lovit și copila, fără să aibă vreo reținere. Vecinii celor doi spun că astfel de violență au loc foarte des, nefiind pentru prima oară când bărbatul este extrem de agresiv. Tânăra va avea nevoie de 35 de zile de îngrijire medicală.