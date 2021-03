Mădălina Ghenea se alătură distribuţiei filmului „Gucci”, pe care îl pregăteşte Ridley Scott despre asasinarea lui Maurizio Gucci, nepotul celui care a creat celebra marcă italiană de modă, şi din a cărui echipă fac parte vedete ca Lady Gaga, Al Pacino, Adam Driver şi Jared Leto.

În urmă cu doar câteva ore, pe contul oficial al filmului „House of Gucci”, au apărut fotografii de pe set cu Mădălina Ghenea lângă Al Pacino. Se pare că românca a dat lovitura și o interpretează pe Sophia Loren, în filmul american regizat de Ridley Scott.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de The House of Gucci (@thehouseofgucci)

Premiera filmului era planificată pentru noiembrie 2021, însă din cauza pandemiei de coronavirus s-ar putea amâna până în 2022. Scenariul filmului în care frumoasa Mădălina Ghenea ar juca rolul Sohpiei Loren este scris de Roberto Bentivegna şi este bazat pe cartea „The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed”, scrisă de Sara Gay.

(CITEȘTE ȘI MĂDĂLINA GHENEA, ȘEDINȚĂ FOTO SUPER HOT PE INTERNET. ACTRIȚA A SCĂPAT UN DETALIU RUȘINOS, LA VEDERE, LA UNA DINTRE FOTOGRAFII…)

„Gucci” va fi primul film al vedetei Lady Gaga, după „A Star is Born”

Lady Gaga o va interpreta în noul proiect pe Patrizia Reggiani, condamnată pentru asasinarea fostului său soţ Maurizio Gucci, care a fost împuşcat de un asasin plătit, la 27 martie 1995, în timp ce intra în sediul firmei sale din Milano.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de The House of Gucci (@thehouseofgucci)

VEZI ȘI CÂINII LUI LADY GAGA AU FOST GĂSIȚI! CINE A ÎNCASAT RECOMPENSA DE JUMĂTATE DE MILION DE DOLARI OFERITĂ DE ARTISTĂ