Magda Vasiliu a scos-o din minți pe Adriana Bahmuțeanu! De la ce a pornit scandalul

Tot scandalul a plecat după ce Magda Vasiliu a comentat gestul mai multor vedete din showbiz care acceptă să facă bartere, lucru pe care ea spune că nu l-ar fi făcut în perioada în care a lucrat în televiziune.

Magda Vasiliu iese din nou la atac, după ce în urmă cu doar câteva zile i-a picat în vizor cuplul Brigitte și Florin Pastramă, spunând despre cei doi că formează cel mai penibil cuplu. (DETALII AICI)

Acum, fosta știristă a scris pe contul ei de Facebook că nu este de acord cu vedetele care împrumută haine de la designer în schimbul unor promovări.

“Știți, vreo 15 ani am lucrat în presă. Chiar mai mult, dacă pun și anul în TVR, când e impropriu spus «lucrat», mai degrabă am învățat…E, în toți ăștia 15 -16 ani am tot primit invitații la tot felul de evenimente din astea mondene…..Nu cred că m-am dus la mai mult de 3 sau 4, pentru că nu mă regăseam în atmosfera aia falsă, spoită, strălucitoare…Eu nu pot sta cu un pahar în mâna, făcând conversație cu persoane care nu mă cunosc decât de la tv și care, în consecință, practic, nu mă cunosc deloc“, şi-a început vedeta povestea.

Magda Vasiliu a explicat că ea cât a fost în lumina reflectoarelor nu a împrumutat haine şi nici nu a făcut aranjamente cu diferiţi designeri. “N-am avut și nu am genți de firma, pantofi de fiţe nici atât, iar pe carpe nu pun mare preț. Nu sunt genul care să împrumut rochii, să fac aranjamente cu tot felul de designeri doar că să mă vădă niște străini îmbrăcată conform standardelor lor. Eu am propriile standarde”, a mai scris Magda pe Facebook.

Adriana Bahmuţeanu nu a rămas indiferentă la mesajul ei și i-a dat o replică dură. “Anul acesta împlinesc 25 de ani de presa. Meseria m-a purtat mai peste tot, de la oameni ce locuiau cu caii în casă, undeva prin Ferentarii anilor ’90 până la cele mai strălucitoare recepții mondene sau scorţoase vizite oficiale ale președinților de stat.

Am văzut și sărăcia lucie a femeilor din mediul rural, cu vreo trei-patru copii atârnați de poala fustei, le-am simțit dezamăgirea în ochi așteptând alocația pe care oricum o bea bărbatul la birtul sătesc, am văzut și opulenţa miliardarilor care comandă roabe de șampanie în cluburile de fiţe și le-am citit în ochi frica de zăbrele şi de pușcărie. Am trăit și în bogăție și în sărăcie!!! (…)

E cam o regula în showbiz ca vedetele să prezinte în public, la evenimente, creații ale caselor de modă sau ultimele tendințe în materie de machiaj sau coafură. Și mai apoi, cel puțin la noi, rochiile să fie returnate. Oricum, n-ai ce să faci cu atâtea haine în șifonier! (…) Noi, ăștia de la tv, tabloidizaţii pe care îi beşteleşti tu, să știi că ne mândrim când putem să promovăm branduri, proceduri de înfrumusețare, etc. Este marketing, nu-i nicio rușine, asa merg afacerile!“, a mai spus Adriana Bahmuţeanu.