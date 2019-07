“Dragă Magda Vasiliu, eu, Brigitte Pastramă pe care o consideri penibilă, nu…” Replica pentru fosta prezentatoare Prima TV

Cele două vedete au intrat în conflict după ce Magda Vasiliu, fosta prezentatoare la Prima Tv, a declarat în cadrul unei emisiuni cât de ”ireal și penibil” i se pare cuplul Brigitte și Florin Pastramă.

Brigitte Pastramă a luat foc după ce a auzit ceea ce Magda Vasiliu a spus despre ea și despre noul ei soț. Vedeta a reacționat imediat și a vrut să-i demonstreze fostei prezentatoare că nu este deloc peniblă și că opulența pe care o afișează nu este deloc falsă.

„Dragă Magda Vasiliu, eu, Brigitte Pastramă pe care o consideri penibilă, nu am împrumutat niciodată rochii de nici unde, pentru nici un eveniment monden, și-mi plac enorm de mult evenimentele cu ștaif. Și eu, si sotul meu, ne permitem să ne îmbrăcăm și încălțăm și chiar să organizăm o nunta de peste 100.000 €. Uneori opulența chiar nu este falsă, așa cum crezi. Și poate proștii ăia asa cum ne numești au terminat și o facultate, gen dreptul – Florin sau vreo doua- eu… Îți sugerez înainte să arunci cu apelative gratuite să te documentezi măcar puțin. Deoarece este posibil uneori să cazi chiar tu în penibil”, a scris Brigitte Pastramă pe rețelele de socializare.

Magda Vasiliu a scris un mesaj dur pe Facebook, după ce i-a văzut pe Brigitte Sfăt și pe actualul ei partener de viață, Florin Pastramă, în cadrul unei emisiuni la TV. Ea a declarat că a fost uimită de cum vorbesc și se comportă cei doi soți.

„Hai, fă! Hai, hai în apă, fă!” Asta l-am auzit azi pe un individ, Pastramă, chemând-o în apa Mării Negre pe Brigitte Sfăt, care chicotea flatată cumva de atenția iubitului/soțului (n-am înțeles exact). Era în emisiunea lui Măruță… Am ajuns să văd imaginile astea, care vă spun sincer că m-au marcat iremediabil și profund, doar pentru că nu m-am putut dezlipi de TV. Știu, e greșit, e nasol, dar, așa a fost… Un cuplu mai stupid, mai ireal, mai penibil, rar mi-a fost dat să văd…. Povesteau cum draperiile au costat 200 de milioane, cum ceștile de cafea vreo 4.000 de euro… Eu urmăream în stare de șoc. Și am văzut multe de a lungul timpului… Continuăm să repet, cu riscul de a-l plictisi/enerva pe Cosmin Stoian, că „oamenii ăștia chiar există”… cred că încercam să mă conving pe mine însămi că-s reali… Când, ușor-ușor, mi-am revenit din șoc, am schimbat canalul și am dat de avocata lui Mazăre. Alt șoc! Și am început iar să mi spun ”oamenii ăștia chiar există”…

Acum sunt bine. Am depășit șocul. Am depășit lehamitea și stupoarea… sunt ok. Până la meciul de mâine nu mă mai uit la tv . Asta că să fiu sigură că nu pățesc nimic și pot vedea liniștită România-Germania….Dar, oamenii chiar există…”, a comentat Magda Vasiliu.