Măldărășanu promite un meci mare FC Voluntari: „Ne dorim să ieșim cu fruntea sus!”

Astăzi, de la ora 18:00, va avea loc FC Hermannstadt – FC Voluntari, partida urmând a conta pentru runda a IV-a din SuperLigă.

Sibienii au un debut de campionat peste așteptări. În ciuda problemelor financiare cu care se confruntă, având jucători neplătiți de luni bune, ardelenii au plecat lansat în SuperLigă, câștigând cu scorul de 3-0 cu CS Mioveni la Mediaș, după care au bifat două remize la „indigo”, scor 1-1 cu Chindia în deplasare și FC Botoșani pe teren propriu.

,,Am ajuns în etapa IV, după ce am avut un început bun. Ne dorim să ieșim și de această dată cu fruntea sus. Jucăm contra unei echipe care din punctul meu de vedere a fost surpriza campionatului trecut. Au format o echipă de play-off. Dacă le-au plecat câțiva jucători foarte valoroși, au venit în locul lor alții la fel de valoroși. Au un lot numeric important, au un sistem de joc interesant, joacă cu trei apărători, cu un joc mai direct decât alte echipe. Probabil acesta este stilul lui Liviu Ciobotariu. Dacă vom avea cel puțin aceeași atitudine ca la ultimele meciuri, dar ridicând nivelul de concentrare și cu puțin mai multă încredere – vom face un meci foarte bun. În privința fotbaliștilor incerți – sunt probleme normale, început de campionat, foarte cald, pe lipsa de asta de hidratare, era normal să apară acest gen de contracturi, întinderi. Până acum nu am avut probleme, dar se pare că au fost ceva situații la antrenament, nu în timpul jocurilor”, a declarat Marius Măldărășanu, antrenorul principal celor de la FC Hermannstadt.

De partea cealaltă FC Voluntari a acumulat 6 puncte după primele trei runde, în urma victoriilor din deplasare cu Petrolul, scor 1-0 și UTA, acasă, scor 3-0, celălalt meci susținut în campionat de ilfoveni până în prezent fiind pierdut în propriul fief în fața FC Botoșani, scor 1-0.