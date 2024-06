Mama Adelei Popescu, suspectă de o boală necruțătoare. Abia acum a avut curaj vedeta să vorbească despre cumpăna din familia sa

Recent, Adela Popescu a dezvăluit că ultima perioadă nu a fost una prea ușoară pentru ea și familia ei. Se pare că vedeta a trecut prin momente foarte dificile din cauza problemelor de sănătate ale mamei sale. Ce care i-a dat viață a fost suspectă de o boală grea. Despre ce este vorba?

Adela Popescu apare mereu cu zâmbetul pe buze în fața fanilor săi, însă viața ei nu este mereu roz. Ultima perioadă a fost grea, asta pentru că vedea a aflat că mama ei ar suferi de o boală necruțătoare. Verdictul inițial al medicilor a clătinat-o pe soția lui Radu Vâlcan, însă în cele din urmă s-a dovedit că este vorba despre o alarmă falsă.

Așa cum spuneam, în urmă cu ceva timp, panica s-a instaurat în familia Adelei Popescu. Mama vedetei a aflat că se confruntă cu o boală grea, fapt ce a pus pe toată lumea pe jar. Însă, din fericire, în urma unor analize mai amănunțite s-a dovedit că a fost vorba de o alarmă falsă.

Deși acum știe că mama ei nu o să pățească nimic, soția lui Radu Vâlcan a punctat că perioada în care a crezut că mama ei este bolnavă a fost una foarte dificilă, presărată de gânduri negre și de emoții la intensitate maximă.

Adela Popescu a făcut mărturisirile despre situația mamei ei în contextul evenimentului organizat de Mihaela Geoană pentru femeile bolnave de cancer, așa că multă lume a presupus ar fi vorba despre aceeași afecțiune. Însă, vedeta nu a confirmat cu exactitate acest lucru.

„Am avut de curând o perioadă în care am avut emoții cu mama mea, dar au fost doar emoții și atât… Am făcut niște investigații mai amănunțite. Cert este că în perioada aceea am testat un pic ce înseamnă să fii pe muchie de cuțit. Și unii oameni chiar trec prin asta cu adevărat. Eu m-am rugat la Dumnezeu și la mine a fost, din fericire, doar o alarmă falsă.

Dar perioada până ne-am lămurit… a fost ceva de nu mai aveam aer. Pe de altă parte, noi suntem la vârsta la care genul acesta de «evenimente» încep să apară, la părinții noștri, chiar și de vârsta noastră, spre 40 de ani. De aceea, e bine să mergi la control.

De exemplu, cancerul de sân e unul dintre cancerele operabile, cu șanse de supraviețuire foarte mare dacă îl descoperi la timp. Și oamenii trebuie să știe că nu îi doare. Pentru că oamenii se duc la doctor doar când îi doare. La cancer doare foarte târziu, când nu mai e nimic de făcut. Dacă l-ai descoperit la început, trăiești fără dubii. Trăiești mult. Totul este să te duci la control pentru orice”, a declarat Adela Popescu, potrivit viva.ro.