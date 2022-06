Antonia este considerată una dintre cele mai frumoase românce. Şi nici nu este de mirare având în vedere genele pe care le moștenește de la mama sa. La 55 de ani, Denise Iacobescu reuşeşte să se menţină într-o formă fizică de invidiat. Mama artistei arată ca o puștoaică, deși este bunica a trei copii. Mai mult, şi comportamentul acesteia se aseamănă cu cel al unei tinere de 20 de ani. CANCAN.RO a surprins-o recent la o şuetă în faţa complexului în care locuieşte. Imaginile vorbesc de la sine!

Denise Iacobescu este, mereu, o apariție plină de viață şi reuşeşte să aducă întotdeauna zâmbetul pe buze celor din jurul său. Pe lângă firea veselă, bruneta reuşeşte să atragă atenţia şi prin felul în care arată.

Face sport, are o alimentaţie sănătoasă, iar asta se vede. Nici chipul nu-i trădează vârstă, deşi nu a apelat până acum la ajutorul esteticienilor.

Cum l-a „cucerit” mama Antoniei pe paznicul blocului în care locuiește

În ultima perioadă, Denise Iacobescu a stat departe de lumina reflectoarelor. CANCAN.RO a întâlnit-o, recent, în faţa complexului în care locuieşte.

Îmbrăcată lejer, cu o rochie albă şi o pereche de papuci, bruneta a ieşit din casă pentru a face câteva cumpărături. Apoi, mama Antoniei şi-a scos şi câinele la o scurtă plimbare.

După ce a bifat toate activităţile pe care şi le plănuise, Denise Iacobescu s-a oprit preţ de câteva minute la o discuţie cu paznicul blocului.

O scurtă privire pe fotografii arată cât de bine se simte Denise în pielea ei, dar şi ce atitudine are vizavi de viață, dar şi faţă de alţi oameni.

Pe tot parcursul conversaţiei, bruneta a reuşit să îi transmită bărbatului o stare de bine, iar acest lucru se poate observa pe faţa paznicului.

Bărbatul nu a putut să îşi ia ochii de la ea şi a ascultat-o cu mare atenţie şi interes. Mai mult, zâmbetul de pe chipul acestuia face cât 1.000 de cuvinte.

Se pare că statutul social nu este un criteriu după care Denise Iacobescu alege persoanele cu care discută, iar cele câteva minute pe care le-a petrecut în compania paznicului au făcut-o pe brunetă să se simtă extrem de bine.

Cum se menține tânără și frumoasă Denise Iacobescu

Mulţi ar putea spune că Denise şi Antonia nu sunt mamă şi fiică, ci doar două surori care seamănă mult. Denise Iacobescu a povestit, de altfel, într-o emisiune TV, care este secretul „tinereţii fără bătrâneţe”.

“Până acum nu am intrat în nici o clinică de chirurgie estetică. De la vârsta de 12 ani am descoperit cremele şi produsele pentru îngrijire a tenului. Folosesc creme de gălbenele care costă câţiva lei, dar şi produse de marcă.

E important să te demachiezi şi să te hidratezi, deoarece, cu vârsta, tenul se usucă. Crema cu vitamina A face minuni în jurul ochilor şi, ca să evit ridurile de expresie, nu ies din casă fără ochelari de soare.

Acasă am aparatura necesară: dispozitive manuale pentru curăţare, cele cu ultrasunete. Le am pe toate, pentru că am fost şi cosmeticiană”, spunea mama Antoniei.

Când vine vorba despre alimentaţie, Denise Iacobescu își face toate poftele: “Mănânc cam tot ce vreau. Dulciurile sunt păcatul meu. Îngheţata e pe primul loc, apoi amandinele. Nu sunt simandicoasă la mâncare, însă am renunţat la pâine”.

