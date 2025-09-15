Acasă » Știri » Mama asasinului Irynei, dezvăluiri cutremurătoare! Ce s-a întâmplat cu bărbatul, cu doar câteva zile înainte să comită oribila crimă: ”Era prea agresiv”

De: Mirela Loșniță 15/09/2025 | 08:58
Iryna, o refugiată ucraineancă în vârstă de 23 de ani, a fost ucisă cu sânge rece în timp ce a luat metroul spre casă, în Carolina de Nord. Tânăra a fost înjunghiată de un bărbat în vârstă de 34 de ani, care se lupta de mult timp cu bolile mintale.

Mama asasinului acuzat, din trenul din Charlotte, a spus că a încercat de nenumărate ori să obțină ajutor pentru fiul său schizofrenic, dar a fost respinsă.

Mama asasinului Irynei, dezvăluiri halucinante

Într-un interviu pentru The Post, femeia a făcut mărturisiri cutremurătoare. Michelle Dewitt a spus că bărbatul nu ar fi trebuit să fie liber ținând cont de starea sa de sănătate mintală, care se deteriora rapid: „Nu ar fi trebuit să fie liber”, a spus femeia în vârstă de 51 de ani, despre decizia de a fi lăsat liber pe baza unei „promisiuni scrise” că va apărea în instanță după ultima sa arestare din ianuarie.

Femeia a mai spus că și-a dus băiatul la un adăpost pentru persoane fără locuință cu doar câteva zile înainte să o ucidă pe ucraineanca Iryna. Bărbatul devenise tot mai agresiv atât cu ea cât și cu soțul ei. Femeia a respins total acuzațiile potrivit căror Bown ar fi ucis-o pe tânără pentru că era albă, spunând că fiul ei „cu siguranță nu era rasist” și că „ieșea cu fete de toate felurile”.

„Eu cred că, Carlos a avut un episod”, a spus femeia referindu-se la posibila motivație din spatele atacului halucinant.

Brown, în vârstă de 34 de ani, a pus sub acuzare federală marți, în timp ce președintele american Donald Trump a cerut pedeapsa cu moartea pentru acest caz.

„ANIMALUL care a ucis atât de violent tânăra frumoasă din Ucraina, care a venit în America în căutare de pace și siguranță, ar trebui să primească un proces rapid (nu există nicio îndoială!) și să i se acorde doar PEDEAPSA CU MOARTEA”, a scris președintele pe Truth Social.

Mama criminalului a fost întrebată ce părere are despre comentariile lui Trump, Dewitt a spus:

„Cred că e politic. Odată ce vor afla că el a luat medicamente și cum sistemul l-a lăsat baltă, nu cred că asta se va întâmpla. Donald Trump nu poate schimba toate regulile. Când duci o persoană la psihiatrie și ți se spune «Nu avem destule locuri» sau «Încearcă să se sinucidă sau să omoare pe cineva?» și eu spun nu, atunci nu putem face nimic, aveți nevoie de o ordonanță judecătorească. Îl las să vorbească, doar îl ascult. Încerc să-i explic ce se întâmplă. Nu cred că înțelege ce se petrece”, a povestit femeia.

Dewitt a vorbit cu fiul său la telefon după ce a fost arestat, iar bărbatul i-a spus că cineva „îi scoate cipul din creier” și i-a controlat acțiunile.

Bărbatul din SUA care a ucis-o pe ucraineanca Iryna și-a motivat gestul. Conversația e halucinantă: „Și vă spun, materialul a făcut-o”

