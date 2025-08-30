Mama băiețelului ucis în Otopeni a făcut mărturisiri cutremurătoare: „Copilul a leșinat de lovituri”

Noi detalii ies la iveală despre cazul tulburător din Otopeni! În fața probelor, mama copilului omorât nu a mai putut ascunde adevărul și a făcut mărturisiri cutremurătoare despre bătăile îngrozitoare pe care le-au încasat ea și micuțul. Află, în articol, toate detaliile!

Joi seara, 29 august 2025, în Otopeni, o intervenție a forțelor de ordine a avut loc într-un bloc din oraș, unde un bărbat de 28 de ani, suspectat că și-ar fi ucis fiul vitreg de aproape trei ani, s-a baricadat într-un apartament împreună cu propriul copil, în vârstă de un an. După 12 ore de negocieri intense, forțele de ordine au decis să intervină și să intre în locuință. Ulterior, l-au scos pe criminal în cătușe, în fața locatarilor.

Ce mărturisit cutremurătoare a făcut mama micuțului

Totul a început acum aproximativ o săptămână, atunci când băiețelul de nici 3 ani a fost găsit decedat în apartament. Inițial, mama copilului a mințit, convinsă de concubin, că acestuia i s-ar fi făcut brusc rău. Adevărul a ieșit la iveală la doar două zile distanță.

Necropsia ulterioară a confirmat faptul că micuțul murise ca urmare a loviturilor repetate, unele provocate în zilele anterioare decesului. Astfel, femeia a cedat până la urmă și a spus tot adevărul. Ea a făcut mărturisiri tulburătoare despre bătăile crunte încasate de ea și se băiețel.

„Nu mă înțelegeam cu el. Consuma alcool și mă lovea zilnic, iar copilul avea probleme psihice și uneori urina pe podea involuntar. Din aceste motive el ne lovea. Pe copil îl băga în baie, unde îl bătea. Ne punea scotch la gură mie și copilului să nu mai țipăm când ne bate. L-a lovit de 3, 4 ori, apoi a plecat să bea din nou și a zis că ne va omorî. Copilul a leșinat de la lovituri, i-am dat cu oțet, dar nu l-am mai putut face să fie conștient. Agresiunea a fost la apartamentul de la etajul 10, apoi ne-am mutat în celălalt apartament, la etajul 4. Nu mai știu după cât timp am sunat la 112, cred că era 6 dimineața”, a povestit mama copilului ucis.

Mătușa micuțului a susținut că femeia s-a temut de concubin. Bărbatul ar fi amenințat-o că îi ucide familia. Astfel, mama băiețelului a mințit că acesta a murit în somn. Rudele au aflat de deces abia după trei zile.

„Am fost anunțată după trei zile de la moartea copilului de către tată și mi-a spus că a murit băiatul în somn. Ea a fost amenințată de el că dacă spune ceva vine și îi omoară toată familia, că o omoară și pe ea până la urmă, nu rămâne așa”, a mărturisit mătușa.

Citește și: Bărbatul din Otopeni bănuit că şi-a ucis fiul vitreg s-a închis în apartament și amenință că își va lua viața. Rudele fac dezvăluiri cutremurătoare: ”Vreau să facă pușcărie!”