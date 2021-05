Mamă din Iași, acuzată că și-a maltratat cei patru copii chiar de Paște! A spus apoi că pleacă în străinătate cu amantul

O femeie din Iași, amamă a patru copii, este acuzată ce și-a maltratat copiii chiar înainte de sărbătorile de Paște. Ea și-ar fi bătut joc de cele patru suflete, spre disperarea tatălui.

Florinel Panainte a divorțat de Mihaela Panainte în urmă cu doi ani, iar bărbatul o acuză acum că i-a abuzat fizic, dar și psihic, pe cei patru minori cu vârste cuprinse între 9 și 13 ani. Acesta spune că femeia i-a bătut pe copii până când au ajuns în spital. „Când a plecat de acasă, a spus lumii că pleacă din țară cu iubitul, a plecat și m-a lăsat cu copiii. Această femeie nu poate fi numită mamă. A luat pensia alimentară a copiilor și a fugit. Noi având custodie comună, timp de trei săptămâni, copiii au stat cu ea, iar când am mers să îi iau m-am speriat. I-a bătut atât de tare cu un băț, încât au avut nevoie de îngrijiri medicale. Am stat cu ei internați în spital, iar unul dintre băieți a avut nevoie de operație la ochi. Ea a luat decizia divorțului fără să știu și a fugit de acasă. (CITEȘTE ȘI: PĂRINȚII ROMÂNI, ADEPȚII ABUZULUI ÎN FAMILIE! 1 DIN 2 CREDE CĂ BĂTAIA ESTE BUNĂ PENTRU CĂ „UNDE DĂ MAMA CREŞTE”)

Toți copiii au certificate medico-legale și voi merge până în pânzele albe ca această femeie să nu se mai apropie de copiii mei. I-am lăsat doar trei săptămâni la ea și i-a măcelărit, i-a gâtuit. Am stat cu cei doi mici, băiatul de 6 ani și băiatul de 9 ani, în aparate la spital în perfuzie. Am anunțat poliția și acum are dosar penal individa, că nu o pot numi nici femeie și nici mamă. Copiii nu și-au revenit nici acum și au rămas cu dureri”, a declarat Florinel Panainte, potrivit bzi.ro.

În disperare de cauză, bărbatula cerut ordin de protecție pentru cei mici. „Nu o mai pot lăsa să se apropie de copiii mei. Sunt disperat. În preajma ei, copiii mei sunt în pericol. Nu a fost așa dintotdeauna, am fost o familie frumoasă până într-un moment în care nu știu ce s-a întâmplat. Miercuri, 5 aprilie 2021, am stat toată ziua la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași (DGASPC) pentru a da declarații și să pun la punct toate lucrurile. Am toate dovezile că această femeie i-a bătut, am poze și video. Eu lucrez, am două joburi pentru a-mi întreține copiii, lucrez la căminele studențești din Tudor și pe excavator. Nu vreau ca acești copii să mai ajungă la această femeie, cum nici ei nu își doresc să mai locuiască cu ea. Din păcate, Tribunalul Iași mi-a respins cererea de restricție”, a mai precizat Florinel Panainte, tatăl copiilor abuzați.