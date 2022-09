Mama Geta, noi declarații despre hoții care i-au spart casa: „Vă spun cu mâna pe inimă că pe unul îl știu”

În urmă cu câteva luni, familia lui Culiță Sterp a fost jefuită. Hoții au intrat în casă și au furat un seif de aproape 100 de kilograme. De atunci, artistul, mama și frații săi au încercat să afle cine sunt făptașii. Recent, mama Geta a făcut noi declarații pe tema acestui subiect. Se pare că îl cunoaște pe unul dintre indivizi.

Familia lui Culiță Sterp a trecut printr-un eveniment nefericit, după ce au fost jefuiți. Primele care au vorit despre acest subiect au fost mama artistului și sora acestuia, Geta. Ulterior artistul și fratele său, Iancu, au făcut declarații și apeluri către cei care ar putea să le ofere indicii despre hoți. Mai mult, Culiță Sterp a oferit chiar și o recompensă dacă cineva îl ajută să recupereze o parte din bani.

Cazul nu a fost rezolvat nici până în acest moment. Mama Geta este dezamăgită de autorități deoarece nu au reușit să îi găsească pe cei implicați.

„Sunt încă foarte supărată pe toată lumea. Eu toată viața am știut un singur lucru. Să muncesc ca să-mi câștig banii necesari existenței. Pentru asta am mers la muncă cu noaptea-n cap, dacă a fost nevoie. Nu am așteptat de la nimeni nimic și nici nu am cerșit ceva! Acum, cineva din anturajul meu și-a bătut joc de familia mea.

Mi-a furat banii strânși după o muncă de ani buni. Nu mai am încredere în nimeni, nici în poliție, nici în autorități, nici în vecini”, a declarat mama Geta, pentru Playtech.ro.

Ce spune mama Geta despre unul dintre hoți

Mama Geta presupune că printre hoți s-ar află și un bărbat pe care copiii săi l-ar fi ajutat mult în trecut. Deși nu a dat prea multe detalii despre persoana pe care o bănuiește, mama artistului a dezvăluit faptul că, momentan strânge toate probele de care are nevoie pentru a-l găsi pe vinovat.

„Vă spun cu mâna pe inimă că pe unul îl știu. A fost în casă mea, i-am dat să mănânce, i-am găsit un loc de muncă. Și el cum ne-a răsplătit încrederea? Ne-a spart casa, aruncând rușinea asupra noastră. Nu pot spune cine este, dar sper că vom strânge probele necesare, ca să le dovedim tuturor că nu ne înșelăm.

După atâta vreme încă nu reușesc să-mi dau seama de ce ni s-a întâmplat asta. Fiindcă am fost mereu deschiși cu ceilalți?! Abia aștept ca băiatul meu Culiță să termine cu sezonul cântărilor, ca să ne putem apuca împreună să aflăm cine este vinovat de cele întâmplate în casa noastră.

Momentan, recompensa promisă de către băiatul meu nu a dat niciun rezultat. Culiță m-a sunat de mai multe ori și m-a rugat să nu-mi mai îmi fac tot felul de griji, dar eu nu pot. Nu mă voi liniști până nu voi afla adevărul!”, a mai spus mama lui Culiță Sterp.