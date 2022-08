Culiță Sterp, așa cum rar se lasă văzut. Ce a făcut cântărețul în momentul în care a întâlnit o bătrână pe stradă

Culiță Sterp și-a uimit din nou urmăritorii, după ce a făcut un gest incredibil pentru o bătrânică de pe marginea șoselei. Povestea cântărețului i-a uimit pe toți cei care îl urmăresc pe rețelele de socializare și se bucură alături de el când apar oameni care fac fapte bune.

Chiar dacă a fost criticat în nenumărate rânduri pentru felul în care arată și în care se comportă sau pentru banii pe care îi are, Culiță Sterp a rămas mereu un om bun și cu sufletul mare, așa cum l-a crescut mama sa. Tocmai de aceea, fratele lui Iancu nu se teme să dea o mână de ajutor atunci când este cazul, mai ales în momentul în care este vorba despre niște bătrâni.

Culiță Sterp, gest incredibil pentru o bătrână de pe marginea drumului

În urmă cu o zi, Culiță Sterp a postat un videoclip pe contul său de TikTok în care a povestit ce i s-a întâmplat dimineața, la prima oră. Acesta le-a explicat tuturor că a întâlnit o bătrânică pe stradă care dorea să meargă la piață și să își vând produsele, așa că i s-a făcut milă de ea, a cumpărat tot ce se putea cumpăra, ba chiar i-a oferit și bani în plus.

Femeii nu i-a venit să creadă în momentul în care artistul s-a hotărât să îi cumpere toată marfa și a ajutat-o să scape de o zi în plus de stat în căldură. Aceasta i-a mulțumit din suflet lui Culiță, mai ales în momentul în care bărbatul i-a oferit o sumă mult mai mare decât cea pe care ea o ceruse inițial.

„E ora 8 dimineața, eu tocmai ce mă întorc de la treaba și am găsit o tanti, era pe marginea drumului, făcea cu mâna la ocazie, era cu două plase mari la ea și mergea la piață. (…) I-am zis: ‘Tanti, nu te mai duce la piață că ți le iau eu pe toate și le duc acasă’. Sunt fericit că am făcut o faptă bună, am început bine de dimineață. Nu vreau să fac filmarea asta să mă laud, că nu e un motiv, dar vreau să vă îndemn și pe voi și pe toată lumea când mai vedeți oameni din ăștia că mai vând produsele lor nu le dați cât cer ei pe ele, dacă aveți bani dați-le dublu, triplu. Astea costau un milion și jumătate, i-am dat patru. Nu-i venea să creadă ce i s-a întâmplat”, a povestit Culiță Sterp pe TikTok.