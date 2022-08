Culiță Sterp nu lasă la voia întâmplării acuzațiile care i-au fost aduse cu privire la promovarea făcută unui site destinat produselor electronice, pe pagina sa de Instagram, unde se apropie vertiginos de cumularea primului milion de urmăritori. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, cântărețul se apară și se declară nevinovat pentru faptul că cei care îl urmăresc pe rețeaua de socializare, s-ar fi lăsat influențați de promovarea lui și au comandat produse care, în final, nu au mai ajuns la destinație.

CANCAN.RO făcea aseară dezvăluirea! Andreea, una dintre persoanele care s-a declarat „țepuită” de site-ul promovat masiv de Culiță Sterp și-a spus povestea. Aceasta a detaliat cum a plătit cu cardul bancar anumite gadgeturi și după nenumărate insistențe atât asupra site-ului respectiv, cât și asupra lui Culiță Sterp și a soției sale, Daniela Iliescu, a rămas practic cu banii dați și cu perechea de căști bluetooth fără fir – în gând. (Vezi AICI mărturisirile)

În aceeași măsură, cântărețul Culiță Sterp nu a lăsat timpul să treacă și să se aștearnă praful peste faptul că din reclamant, a devenit… reclamat, așa că a luat atitudine. În exclusivitate pentru site-ul nostru, Culiță și-a spus punctul de vedere în ceea ce privește învinuirile care i-au fost aduse.

(VEZI ȘI: Culiță Sterp oferă recompensă uriaşă pentru cei care îi pot da indicii despre hoții care l-au jefuit! „A fost la noi acasă Poliția, ei au zis că au fost minim 3-4 hoți”)

„Eu nu fac promovări dacă nu verific compania”

Notorietatea crescută în spațiul public, aduce după site, situații mai puțin favorabile. Culiță Sterp este pățit, iar după reclama făcută unui site care comercializează produse electronice și cu care, spune el, a mai colaborat în trecut, l-a adus în ipostaza de a provoca dezamăgire în rândul persoanelor care sunt la curent cu viața sa expusă pe rețelele de socializare.

În apărarea sa, cântărețul a declarat în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, faptul că nu face reclamă produselor fără să verifice compania cu care se angrenează într-o relație profesională. Mai mult decât atât, acesta a mai subliniat faptul că testează produsele înainte de a le promova.

„E o companie ale căror produse le-am mai promovat și în trecut și au fost OK, că eu nu fac promovări dacă nu verific compania în prealabil și dacă nu testez produsele”, a explicat Culiță Sterp, în exclusivitate, pentru publicația noastră.

(VEZI ȘI: Culiţă Sterp a fost jefuit! „Am avut un seif foarte mare, avea 100 de kilograme”)

„Eu nu sunt vinovat de absolut nimic”

Chiar dacă Andreea, persoana care se declară păgubită a detaliat situația în care a ajuns pentru că, spunea ea, s-a lăsat influențată de promovarea pe care Culiță Sterp a făcut-o în mediul online gadgeturilor, cântărețul se disculpă și menționează faptul că de-a lungul vieții sale, nu a păcălit alte persoane, ci a muncit pentru a-și clădi averea.

În același timp, Culiță dă de înțeles faptul că a luat legătura cu firma care comercializează produsele electronice după ce a primit mesaje de la urmăritorii săi, aceștia plângându-se de faptul că nu au primit gadgeturile plătite.

„De data asta am înțeles că le-a fost blocat în port un container cu produse din cauza războiului și nu l-au mai putut recupera. Eu nu sunt vinovat de absolut nimic, nu am fraierit în viața mea pe nimeni, doar am muncit și așa mi-am făcut tot ce am! Nu sunt responsabil pentru ce fac alții! După cum v-am spus, în trecut când le-am mai promovat produsele, au fost OK”, a încheiat Culiță Sterp, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.