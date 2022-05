A fost o seară grandioasă pentru artele marțiale mixte din România, dar și pentru staruri precum Giani Kiriță, Kamara sau Iancu Sterp, care au ieșit învingători din cușca RXF. Având deja experiență în luptele de tip MMA, Iancu Sterp nu doar că și-a bătut adversarul încă din prima rundă a partidei, ci a avut și o galerie selectă, formată din Jador, Bogdan Mocanu, dar mai ales fratele Culiță, care și-a susținut mezinul necondiționat. CANCAN.RO vă prezintă imagini și declarații exclusive.

Deși a devenit tată recent și este un artist căutat, Culiță Sterp și-a făcut timp să vină la gala în care Iancu l-a „strangulat” pe Ovidiu Neveu la puțin timp după începutul luptei. Din declarațiile exclusive ale celor doi frați, reiese că fratele mai mare a constituit un puternic factor de motivație pentru Iancu, extrem de înverșunat împotriva adversarului, nimicit după o serie de lovituri în picioare, cu finalizare la sol.

“Știa că mai bine ies mort de acolo, decât pierzător…”

Emoțiile premergătoare meciului păreau să fie absente cu desăvârșire pentru fostul concurent de la „Puterea dragostei”. Aflat deja la a doua luptă de arte marțiale mixte, pe prima câștigând-o prin K.O., Iancu părea deja familiarizat cu sentimentele unei astfel de înfruntări.

Pe deasupra, aversiunea pentru oponentul care l-a provocat a evidențiat latura sălbatică a lui Iancu, pregătit pentru bătaie. În interviul acordat pentru CANCAN.RO, acesta a declarat, înainte de înfruntarea cu Ovidiu Neveu:

„Ne-am întâlnit numai cu privirea, nu de la apropiere, că dacă suntem foarte aproape, s-ar putea să ne batem înainte de meci. E o rivalitate și în viața reală, pentru că el o caută de mult cu mine și, mai nou, se leagă și de familia mea, așa că o să îl bat rău de tot și o să mă țină minte toată viața lui.

Eu și acum în viața mea de zi cu zi sunt genul care aplanează, genul ăla calm, care face pe prostul, care mai bine cade el prost decât să înceapă o bătaie sau un scandal, dar cu unii oameni cu care chiar nu ai încotro, trebuie să îi bați ca să îți iei respectul, pentru că, dacă îi lași, te iau ei de fraier!”, a comentat Iancu Sterp.

„Am fost 99% că îl bate…”

Tensiunea plutea în aer, iar siguranța de sine a lui Iancu avea să îi aducă și victoria din cușcă. Susținătorii l-au felicitat și l-au aruncat în sus de bucurie, la propriu: „Mi-a întors spatele, adică i-am dat niște pumni, s-a speriat, s-a întors cu spatele la mine. Și am zis că nu are rost să îi mai dau pumni, că moare, mai bine îl strangulez și aia e. Fratele meu știa de ce sunt în stare și mi-a zis la început: «Bă, Iancu, totul e în capul tău, știi ce ai de făcut!», adică el nu are emoții în privința mea la chestiile astea, știe că mai bine ies mort de acolo decât pierzător!”, ne-a declarat luptătorul după succesul din gala RXF.

Încrederea a fost insuflată fără doar și poate de Culiță, care, cu două minute înainte de meciul fratelui, ne declara: „Am avut emoții un pic înainte, acum mi-au trecut, am fost 99% că îl bate, acum sunt 100% sigur că îl bate.

Nu merg amândouă, să fii și bătăuș și muzicant, pentru că noi avem nevoie să fim liniștiți la evenimente, nu avem nevoie să ne batem cu lumea, dar dacă cineva vreodată sare, nu stau s-o iau!”, a conchis Culiță Sterp.

