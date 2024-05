Mama Geta rupe tăcerea! Adevăratul motiv pentru care n-o suportă pe Daniela Iliescu: ”S-a ofticat că... vai, o înșală Culiță”

Mama Geta nici nu vrea să mai audă de nora ei! Scandalul continuă între ea și Daniela Iliescu, după ce femeia a pus sub semnul întrebării fidelitatea băiatului ei cel mare față de iubita lui. Mama fraților Sterp a recunoscut, în văzul lumii, că nu „bagă mâna-n foc” pentru Culiță, lăsând de înțeles că ar putea să calce strâmb în relație. Mai în glumă, mai în serios, vorbele ei au stârnit numeroase reacții în mediul online. Răspunsul iubitei artistului nu a întârziat să apară, iar de acolo situația a degenerat. Cum stau lucrurile, de fapt, între mama Geta și Daniela Iliescu? Nu sunt roz deloc!

Culiță Sterp trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Daniela Iliescu de câțiva ani buni. Cei doi au împreună un băiețel minunat, pe Milan, iar planurile de viitor sunt multe. Mama Geta este foarte implicată în viața copiilor ei și ar face orice să-i vadă că sunt bine. Are o relație specială cu nepotul ei, pe care-l îndrăgește extrem de mult.

Doar că, nu are o relație foarte strânsă și cu nora ei! Se pare că cele două nu au interacționat foarte mult încă de la începutul relației dintre Daniela și Culiță. Motivul a fost abia acum dezvăluit de către mama fraților Sterp, care a spus lucrurilor pe nume ca de fiecare dată.

Mama Geta și Daniela Iliescu sunt în plin „război”, după anumite glumițe pe care femeia le-a făcut la televizor și nu au fost pe placul iubitei lui Culiță Sterp. Tânăra mămică s-a simțit deranjată și a răbufnit în mediul online. (VEZI AICI REACȚIA EI)

Pentru a pune capăt subiectului, mama Geta a clarificat tot scandalul, lăsând de înțeles că nu vrea să mai audă de Daniela Iliescu. Ce-i drept, femeia a recunoscut că o interesează doar fiul ei și nepotul, nicidecum nora. Aceasta a punctat faptul că-i va ajuta ori de câte ori vor avea nevoie, că le va fi aproape cu tot ce poate, însă nu vrea să se mai bage în subiecte legate despre relația lor.

Ea crede că Daniela s-a „ofticat” din cauza unei glume făcute în direct, la TV, în care mama Geta punea la îndoială fidelitatea băiatului ei cel mare într-o relație amoroasă. Acum, a și explicat de ce a spus acele vorbe!

„Eu cu Daniela, crede-mă… Eu îmi iubesc copiii. Eu nu aștept respect de la un străin. Pentru mine, ginerii mei sunt străini. Eu nu am muncit pentru ei, nu am contribuit la creșterea lor. Eu nu le-am oferit nimic să aștept eu respectul lor. În schimb, Daniela, tot timpul, ea se ține mult mai sus decât noi. Încă de la începutul începutului s-a ținut mai sus. Și nu vreau să zic despre ea nicio vorbă, chiar dacă aș putea spune multe despre ea. Nu mă interesează! Mă interesează Milan și Culiță.

Eu dacă pot să fac o plăcintă, pot să le duc o găină, faceți o supă, cu mare drag! Eu cu tot ce pot să îi ajut, eu îi ajut, dar eu nu mă bag. Eu la Măruță am spus sub formă de glumă că nu bag mâna în foc pentru Culiță, dar cine ar băga mâna în foc având în vedere cum arată Culiță? Acuma să fim sinceri! S-o ofticat ea, s-o ofticat… Că vai, că o înșală soțul! Vai, ce să facem acuma! Vai, ce să facem, nu știu! (n. red.: spune extrem de ironică) Vai, nu putem nici trăi acuma!

Acuma nu știu. N-aș vrea să bag toți moldovenii într-o oală, dar ea, săraca, întotdeauna a avut aere de, nu știu cum să-ți spun, cum erau odată nobilii și iobagii, habar n-am! Nu mă interesează Daniela, pentru mine e subiect închis și punct!”, a spus mama Geta, pentru Fanatik.