Mama lui Dani Oţil, deranjată de personalul dintr-un hotel: „Are ceva cu mine, mă crede murdară?”

Dani Oțil şi-a obişnuit telespectatorii cu povestirile amuzante din viaţa sa personală. Vedeta de la Antena 1 împărtăşeşte cu cei care îl urmăresc diverse lucruri mai puţin ştiute atât despre el, cât şi despre oamenii dragi. De această dată a venit rândul părinţilor săi. Prezentatorul le-a dezvăluit fanilor, în stilul său caracteristic, cum mama sa a fost deranjată de personalul de la un hotel.

Dani Oţil nu pierde nicio ocazie să îi amuze pe telespectatori. În ediţia de astăzi a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani, colegul lui Răzvan Simion a povestit despre experiențele amuzante ale părinților lui la hotelurile din București.

Prima întâmplare a fost legată de tatăl prezentatorului.

”Tata a mai stat la același hotel la București acum vreo 8-10 luni. Și ieri, mi-a zis așa:’Cred că mi-au luat la mini bar’, și zic de ce? Și zice: ’Eu nu știu că nu consum din mini bar că e scump, dar în a patra căsuță în partea de sus, lipsește o sticluță mostră’. Îl intreb de unde știe, și zice: Data trecută când am stat aici, în a patra căsută era altceva.’”, a povestit Dani Oțil.

Mama lui Dani a fost deranjată de doamna de la curățenie

Dezvăluirile nu s-au oprit aici. Dani Oţil a făcut declaraţii şi despre experienţa prin care a trecut mama sa. Cea care i-a dat viaţă se pare că a fost deranjată de doamna care făcea curățenie.

„Cel mai rău le-a fost când mama a certat-o pe doamna de la curățenie că le schimbă prea des prosoapele. A zis ‘Are ceva cu mine, mă crede murdară? Toată ziua bună-ziua le schimbă?’”, a împărășit Dani.

Dani Oțil, despre cum mama lui l-a descurajat

Dani Oțil a fost invitat în podcastul lui Radu Țibulcă, de pe YouTube, unde a vorbit, printre altele, și despre părinții lui.

Prezentatorul a mărturisit că de fiecare dată când îi spunea mamei lui că vrea să facă ceva, aceasta îi tăia aripile și îi spunea că nu poate.

„Eu provin dintr-o familie normală, medie pe toate planurile. Am fost înconjurat de părinți care le spuneau copiilor lor că sunt cei mai frumoși, cei mai deștepți, că au talent, ceva la mine în familie nu a funcționat. Eu dacă am vrut la fotbal, mama mea a zis că sunt prea mic de statură. Dacă am vrut la karate, mi-a spus că o să fac hernie de disc. Am vrut să cânt la acordeon pentru că vecinul meu cânta la acordeon în fiecare zi din viața lui. Am vrut să învăț să cânt și eu și mama mi-a spus că sigur nu am talent. Am vrut să mă dea la un instrument la casa pionierilor, iar ea a zis că nu e de mine, să mă țin de carte. Am vrut să fac mai multe sporturi, mi-a zis că sunt firav, să nu le fac.

În clasa a 11-a aveam un televizor alb-negru care stătea pe frigiderul din bucătărie. Cred că era și Răzvan, că era în fiecare zi la mine. Și m-a întrebat mama dacă știm ce am vrea să fim și eu îl vedeam pe Horia Brenciu, nu știu dacă la matinal sau la o emisiune de după. I-am spus că vreau să fiu ca Horia Brenciu, iar mama a zis: „Ce?”. Am zis: „Prezentator”, și mama, înainte să termin eu replica, a zis: „Nicio șansă” și au venit și argumentele. Mi-a zis că Horia cântă la instrumente, la pian, are voce și am spus: „Mamă, dar ca prezentator nu trebuie să știi să cânți”. Ea a zis: „Ba nu. Trebuie să ai sigur un talent”, a povestit prezentatorul de la Antena 1.