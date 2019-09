Mama lui Dani Vicol a rupt tăcerea. Cum ar fi fost găsit Mario Iorgulescu imediat după accident: “A văzut lumea”

Polițiștii Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă în cazul accidentului provocat duminică de Mario Iorgulescu, la ieșirea din București, în urma căruia a murit șoferul lovit de fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal. În plus, lui Mario Iorgulescu i-a fost reținut permisul de conducere.Polițiștii precizează că accidentul s-a petrecut în urma nerespectării regimului legal de viteză și pătrunderea pe contrasens.