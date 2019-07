Mama lui Florin Pastramă nu și-a putut stăpâni emoțiile și a izbucnit în lacrimi, la nunta fiului ei cu Brigitte. Femeia a dezvăluit că a așteptat momentul în care Florin se va așeza la casa lui, mai mult, vrea cât mai repede nepoți.

„Am plâns. Am tot așteptat să se căsătorească, să se căsătorească… și acum, când îl văd la casa lui n-am putut să mă stăpânesc. Mi s-a luat o piatră de pe inimă. Îmi doresc un nepot, nepoței…să poarte numele lui taică-su mai departe. Că de la fete am, dar și-au schimbat numele. I-am spus lui Brigitte că-i mulțumesc că mi-a împlinit un vis și mai are unul… să mă facă bunică", a declarat femeia pentru Pro TV.

Brigitte și Florin Pastramă, o poveste de iubire care a început la “Ferma”

Brigitte și Florin Pastramă s-au îndrăgostit pe platourile de filmare ale emisiunii "Ferma. Un nou început", în februarie, după ce cele două tabere s-au întâlnit, cea a Bandiţilor şi cea a Fermierilor. De altfel, ei s-au logodit în timp ce erau încă în competiția de la Pro TV. Cei doi și-au jurat iubire și credință într-o biserică din Văliug, din judeţul Caraş Severin.

Brigitte și Florin Pastramă s-au cununat civil pe 27 mai, iar printre invitați s-au numărat câțiva dintre foștii concurenți de la "Ferma" 2019. În timp ce Florin Pastramă se află la primul mariaj, Brigitte a mai fost căsătorită de două ori. Născută pe 7 februarie 1977, ea a făcut furori în anul 2000, când a fost desemnată Miss Top Model România. Mai mult de atât, ea a pozat pentru Playboy şi era chemată să prezinte mai ales colecţii de lenjerie intimă.

La scurt timp, s-a căsătorit cu omul de afaceri timişorean Octavian Sfăt, dar acesta a murit în 2002. Brigitte, pe atunci în vârstă de 25 de ani, a devenit milionară, văduvă şi cu un copil. De asemenea, vedeta a continuat afacerile primului soț. În 2013, Brigitte s-a căsătorit cu Ilie Năstase, iar mariajul lor s-a încheiat în toamna lui 2018.