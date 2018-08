Remus Truică, fostul șef de cabinet al lui Adrian Năstase, a dat azurul de odinioară al Caraibelor pe o scurtă vacanță pe litoralul românesc, alături de iubita lui. Și-au lăsat în grija bunicilor băiețelul de nici doi ani și s-au bucurat de liniște și de un bronz perfect. (Reduceri mari la jocuri PC)

A ieșit soarele și pe strada omului de afaceri Remus Truică, după toate problemele cu legea. Și chiar a strălucit puternic, dacă ne uităm la bronzul pe care l-a afișat fostul șef de cabinet pe plaja din Mamaia. Multe dintre femei ar putea fi invidioase pe culoarea ciocolatie perfectă pe care a dobândit-o Remus Truică. Dar chiar și deja bronzat, omul de afaceri nu a renunțat la încă o „tură” de soare.

Așa că a dat o fugă pe litoral alături de iubita lui, Diana, asta în timp ce băiețelul lor a rămas în grija bunicilor.

Au ales costume de baie colorate, cu roșu predominant, astfel încât să se asorteze amândoi. Remus Truică și-a răsucit chiar un pic bermudele pentru a fi sigur că se bronzează cât mai uniform, în timp ce Diana își inspecta aproape fiecare părticică din corp. Nu are însă motive îngrijorare. După naștere, a reușit să topească kilogramele și arată foarte bine, iar bustul a rămas punctul ei forte!

Cu siguranță, Remus Truică a lăsat deoparte vacanțele în Monaco și Caraibe doar pentru moment, cât este nevoit să fie cât mai aproape de fiul lor. Și cum acesta este încă foarte mic și nu poate călători pe distanțe atât de mari, afaceristul și iubita lui au făcut tot posibilul să-și acorde și lor, totuși, o scurtă vacanță.

„Eu nu văd decât genele lui lungi, pielea lui mată și zâmbetul seducător. Face bine dragoste. … Odată cu venirea toamnei, iată și sfârșitul poveștii mele de iubire. Am fost păcălită. Rămâne cu soția lui. Nu mai scrie. Nu mai sună. Ce idioată am fost! Dar nu! Nu! Am dreptul să trăiesc, să visez, să mă înșel. Sunt decepționată, dar am trăit un vârtej ciudat”, a scris artista în cartea care spera să îi folosească drept terapie.

După ce a aflat de infidelitatea soțului, Irina Truică a hotărât să se întâlnească cu Patricia Kaas.

„Am fost să mă văd cu Patricia Kaas, care mi-a confirmat că despre soțul meu este vorba în carte. Mai mult, ea mi-a povestit amănunte picante din relația clandestină pe care a avut-o cu soțul meu”, a declarat la acea vreme fosta soție a miliardarului.

