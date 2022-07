Manelistul Nikolas Sax trăiește periculos! „Mai vine unu și te…”

A ajuns destul de rapid în trendingul de pe Youtube producând milioane de vizualizări, însă nu este ferit de pericole! Chiar dacă și-a creat un public destul de numeros, Nikolas Sax nu se poate lăuda cu faptul că are protecție din plin. Manelistul a hotărât să evite cluburile din România și să aleagă locații din alte țări pentru că, după cum spune chiar el, în jurul lui se creează altercații din care oamenii pot fi răniți! CANCAN.RO a stat de vorbă cu Nikolas și vă prezintă detalii exclusive.

Viața nu este atât de ușoară atunci când ești cunoscut! Nikolas Sax este unul dintre maneliștii din generația tânără cu piese virale și are fanii la picioare. Produce bani cu nemiluita ori de câte ori lansează câte o melodie, rupând trendingul în două.

Totuși, chiar dacă se bucură de un succes și o faimă nesperată, Nikolas nu își poate trăi fericirea din plin pentru că există persoane într-o tabără adversă.

Mai exact, pentru manelist există două categorii de persoane: cei care îl plac și îl apreciază, dar și cei care nu îl plac. Acest lucru l-a simțit pe pielea lui în momentul în care și-a strâns gașca de prieteni pentru a profita de câteva seri de distracție la malul mării, iar spiritele s-au încins mai mult decât ar fi sperat.

Atunci, mai mulți indivizi „au spart” distracția împărțind macete în stânga și în dreapta, rănindu-l pe unul dintre prietenii lui Nikolas Sax, mai exact pe Bogdan Mocanu.

Manelistului i-a fost învățătură de minte, căci din acel moment nu a mai călcat în cluburile din România, mai mult decât atât, a căutat refugiu în Albania.

„Mai vine unu′ te taie”

Mereu zâmbitor și fericit, sunt caracteristicile pe care oamenii i le pot atribui cu ușurință lui Nikolas Sax. Totuși…face ce face și deranjează. Atât de rău încât s-a lăsat convins și nu mai vrea să audă de distracții, ci vrea să se protejeze.

Iar dacă Mamaia nu mai este atât de sigură, a trecut la alt nivel! Nikolas Sax este mai hotărât ca niciodată să încerce locuri noi! După cum spune chiar el, a discutat deja în vederea cumpărării unui apartament în Albania, de vacanță momentan.

În viitor, manelistul preconizează că se va muta definitiv din țara noastră!

„Eu inițial am fost în vacanță în Albania, am prins și eu 3 zile libere și am zis să fug repede undeva unde să mă relaxez…cum la mare la noi nu prea mai poți să te distrezi așa cum te distrezi în alte țări pentru că na…mai sunt incidente, mai vine unu′ te taie, mai vine altu′…de-astea!

Nu prea mai e așa sigură Mamaia cum era odată și am ales să fug repede 3 zile la mare în Albania și mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult și acum chiar discut cu cineva să îmi găsesc un apartament ceva acolo de vacanță și de ce nu?! Chiar să mă mut cândva acolo, să am un studio acolo de relax, să îmi fac piesele de vară, să na…

Nu prea îmi mai place în România așa mult, sincer să fiu și s-ar putea să mă mut, nu e sigur, deocamdată caut un apartament de vacanță pentru următorii ani, dar când îmi voi încheia cariera în muzică poate mă voi muta definitiv acolo.”, a continuat Nikolas Sax în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

O să fim nași

Pe plan sentimental, viața lui Nikolas Sax se pare că a intrat pe făgașul normal. Trăiește o frumoasă poveste de dragoste de o bună perioadă de timp cu Georgiana, ba chiar au planuri serioase împreună.

Cei doi vor să își întemeieze o familie, vor ca aceasta să se și mărească, însă până atunci manelistul a dezvăluit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, faptul că urmează să fie nași deși nu sunt cununați!

„O să fim nași!

Ăsta a fost singurul lucru de care m-am interesat, dacă trebuie să fim cununați, dar nu, nu trebuie și abia așteptăm! Chiar sunt pregătiri mari”, a încheiat Nikolas Sax pentru CANCAN.RO.

