Mangia vrea victoria la Mediaș!

Antrenorul principal al oltenilor, italianul Devis Mangia a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că duelul de astăzi din deplasare de la Mediaș cu Gaz metan îi poate oferi multe răspunsuri despre nivelul echipei în momentul de față și crede că Universitatea se poate întoarce la Craiova cu un rezultat foarte bun din acest duel.

„Pentru mine va fi un meci interesant, pentru a înțelege exact situația noastră actuală după ultimele două jocuri. Gaz Metan Mediaș este o echipă bună, care a început sezonul foarte bine. Are jucători foarte buni în față, dar și noi avem fundași foarte buni. Am respect pentru Carlos Fortes, dar mă bazez pe calitățile echipei mele. Am început să lucrăm mai mult cu Elvir Koljic, pentru că înaintea meciului cu Dinamo am făcut-o foarte puțin și este foarte bine. El, ca și Nuno Rocha, au niște caracteristici care vor ajuta această echipă. Aștept să-l văd și pe Meza Colli cam în 15 zile și sperăm la rezultate pozitive. Pentru Mediaș nu contăm pe Meza Colli, dar pentru jocul cu Viitorul o să vedem. El s-a accidentat într-o zonă delicată și doctorul ne-a transmis să fim precauți, așa că nu-l forțăm“, a declarat Devis Mangia, antrenorul principal al formației Universitatea Craiova.

Cele două echipe au acelați nunăr de puncte după primele șapte runde, 11 puncte, fiind despărțite de golaveraj.

Partida dintre Gaz Metan Mediaș și Universitatea Craiova va avea loc astăzi la ora 21:00 duelul care va conta pentru runda a VIII-a fiind în direct la Digi Sport, Telekom Sport și Look.