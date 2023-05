Mara Bănică și-a dezvăluit secretul bine păstrat. Cum are de gând să facă al treilea copil. „Țin ovulele 5 ani”

Mara Bănică a fost ani la rând în lumina reflectoarelor, fiind prezentă zi de zi în emisiunea Acces Direct, prezentată de Mirela Vaida. Jurnalista a fost baza acestei emisiuni, apreciate de unii și criticată de alții.

Mara Bănică a mărturisit recent, în cadrul unui interviu, care sunt motivele pentru care ia în calcul varianta de a mai avea un al treilea copil.

Mara Bănică își dorește al treilea copil

Jurnalista are doi copii, un băiat și o fată, pe care îi iubește necondiționat și de care se ocupă cu sfințenie. În cadrul unui interviu, vedeta a mărturisit că se gândește să aducă pe lume și al treilea copil, însă, nu s-a hotărât deocamdată.

„E o discuție, să știi că ne-am pus problema asta. Mai am niște ovule congelate și le vom ține 5 ani, așa e procedura și pe măsură ce trece fiecare an, eu deja am intrat în al doilea, mă gândesc că până la urmă tot o crimă e.

Pe de altă parte, mă gândesc nu la faptul că mi-e mie greu sau că nu mă duce organismul, ci la faptul că fac 50 de ani și am doi copii și aș vrea să îi aduc cât mai târziu în momentul în care eu nu o să mai fiu. E singurul motiv pentru care pun întrebări așa”, a declarat Mara Bănică, potrivit Wowbiz.

Mara Bănică s-a întors la muncă

De asemenea, Mara Bănică a declarat că a stat suficient timp acasă pentru a-și crește fetița, însă, acum nu mai are răbdare și își dorește să revină în media. Jurnalista s-a întors, așadar, la activitatea pe care a gestionat-o cu succes, de-a lungul timpului, mai exact, la organizarea de evenimente.

„Am revenit la muncă, ca să zic așa. Eu organizez demult evenimente, toată lumea știe cu copilul meu, cu statul acasă, dar nu prea mai pot să stau și în plus, cei de la brandul cu care colaborez sunt prietenii și nașii fetiței mele și le fac evenimentele de peste 10 ani”, a mai mărturisit ea, potrivit sursei citate.

