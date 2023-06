Marea iubire a lui Stephan Pelger a murit într-un accident de mașină. „A fost cu fluturi în stomac”

Stephan Pelger s-a stins din viață în cursul zilei de joi, 8 iunie 2023. Celebrul designer român, în vârstă de 44 de ani, s-a sinucis după o lungă suferință din cauza depresiei. Trupul neînsuflețit a fost descoperit în locuința lui de către un vecin. În cadrul unui interviu din anul 2022, designerul povestea despre marea lui iubire. Ființa pe care o iubea cel mai mult a murit în urma unui accident grav de mașină.

Vestea tragică a morții celebrului designer a șocat întreg showbizul românesc. Stephan Pelger a decis să-și încheie socotelile cu viața la vârsta de 44 de ani. Designerul a avut o perioadă grea din cauza depresiei, care îl făcuse să-și piardă orice speranță.

Stephan Pelger a vorbit deschis despre tot ceea ce îl măcina, inclusiv despre problema sa de sănătate. În urmă cu aproximativ 1 an, designerul mărturisea că depresia și-a pus amprenta semnificativ atât asupra vieții personale, cât și a celei profesionale. În cadrul interviului acordat pentru podcastul În Oglindă, bărbatul declara că depresia i-a provocat insomnie, iar viața lui s-a schimbat într-un mod negativ. Tot în cadrul acelui interviu, designerul a vorbit și despre marea lui iubire, care i-a lăsat o cicatrice în suflet.

Marea iubire a regretatului designer Stephan Pelger: „Altă relație eu nu am mai avut”

La vârsta de 13 ani, Stephan Pelger și-a dat seama că este „diferit” și le-a mărturisit părinților că are o altă orientare sexuală. De-a lungul timpului, designerul nu s-a sfiit să vorbească despre faptul că este gay. La vârsta de 18 ani, Stephan a fost marcat de un eveniment tragic. Marea lui iubire murise în urma unui accident de mașină.

„Da, am trăit-o la 18 ani. Prima și singura poveste de dragoste a fost una de adolescent. A fost cu fluturi în stomac…Băiatul respectiv a murit la scurt timp după, într-un accident de mașină.”, a povestit, în urmă cu ceva timp, Stephan.

Episodul respectiv l-a marcat pentru tot restul vieții, el spunând mai apoi că „eu de atunci nu am mai avut niciodată o relație. Dacă pot să le denumesc așa, am avut „relații” pasagere, de o săptămână, aventuri. Dar în adevăratul sens al cuvântului, nu am mai avut”, a declarat Stephan Pelger, în cadrul emisiunii În Oglindă.

