Marele regret al lui Claudiu de la Insula Iubirii. Mesajul public transmis de Simona: ”Era necesar să fac acest pas!”

Sezonul opt Insula Iubirii se apropie de final, însă pentru unul dintre cupluri sfârșitul a venit mai devreme. Pentru Caludiu și Simona finalul testului din Thailanda a avut deja loc, iar publicul a fost martor al poveștii lor. Cei doi au plecat din emisiunea de la Antena 1 despărțiți, însă mai apoi au decis să își mai acorde încă o șansă. Acum, după toate cele întâmplate, Claudiu a ieșit în față și a vorbit despre experiența din Thailanda. Mai mult, bărbatul și-a mărturisit marele regret pe care îl are pe suflet după toate cele întâmplate.

Claudiu și Simona s-au numărat printre cuplurile ce și-au testat relația în sezonul 8 Insula Iubirii. Cei doi au pășit în Thailanda încrezători, însă show-ul de la Antena 1 le-a demonstrat că relația lor nu era așa de puternică precum credeau. Cel care a călcat strâmb a fost Claudiu, acesta s-a lăsat ispitit, iar atunci când a văzut-o pe Ana Maria aproape că a uitat de partenera sa. Deși a făcut ce a simiți, acum bărbatul a rămas cu un mare regret.

În cadrul ultimei ediții Insula Iubirii, Claudiu și Simona au avut parte de ceremonia finală a focului și au plecat acasă. Cum bărbatul i-a fost infidel partenerei sale, cuplul s-a destrămat, iar Claudiu și Simona au plecat separat de pe insulă. Însă, deși a fost înșelată, Simona a găsit puterea să își mai ierte, din nou, partenerul, iar cei doi au marcat marea împăcare, la ceva timp după ce au părăsit Thailanda.

Acum, după ce toată lumea a aflat deznodământul în cazul lor, Claudiu a decis să vorbească public despre greșelile sale. Se pare că în prezent toată experiența Insula Iubirii bărbatul o percepe ca pe un calvar și o regretă. Mai exact, acesta regretă faptul că a făcut-o pe Simona să treacă prin tot și că a făcut-o martoră a infidelității sale.

De asemenea, Claudiu spune că regretă și faptul că a fost nevoie de toată această experiență pentru a realiza cât de mult o iubește pe Simona și cât de importantă este pentru el. Mai mult, bărbatul și-a cerut scuze în mod public pentru tot ce a făcut.

„De mână am intrat împreună și tot de mână am plecat separat. Marele meu regret este acela că am fost nevoit să te trec prin tot acest calvar pentru a-mi da seama cât de mult te iubesc și cum trebuie să iubesc cu adevărat! Îmi pare rău pentru toată suferința provocată și indiferent de ce o să fie intre noi, ești și vei fi cea mai specială femeie din viața mea!”, a scris Claudiu de la Insula Iubirii, pe Instagram.