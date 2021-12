Maria Constantin, anunțul momentului. Când se va mărita cu iubitul ei, Robert Stoica. “Nunta noastră va fi în...”

Maria Constantin și Robert Stoica se vor căsători în anul 2023. Cuplul nu a fixat, încă, data, dar în luna ianuarie vor rezolva și această problemă. Artista este optimistă că a treia căsnicie va fi cu noroc. De precizat că aveau în plan să devină soț și soție în urmă cu doar câteva luni, dar pandemia de coronavirus i-a împiedicat.

Marian Constantin a primit inelul de logodnă de la iubitul ei, însă trebuie să mai aștepte o vreme până să ajungă din nou în fața altarului. Situația existentă în acest moment în România a obligat-o pe cântăreață să amâne căsătoria cu Robert Stoica.

(VEZI AICI: MARIA CONSTANTIN, MĂMICĂ PENTRU A DOUA OARĂ? CE SPUNE ARTISTA: ”S-AU AȘEZAT LUCRURILE ȘI ÎN VIAȚA MEA”)

Nici anul viitor cei doi nu vor deveni soț și soție, pentru că fratele artistei are programată nunta. Totuși, Maria Constantin și Robert Stoica se vor căsători în 2023.

“Nunta noastră va fi în anul 2023, deci anul celălalt, fiindcă la anul se va căsători fratele meu, care își tot amână nunta de vreo doi ani de zile și știm că nu este bine ca doi frați să facă nunta în același an, dar în schimb avem alte planuri, de business. Acel timp limitat pe care îl avem să îl petrecem alături de familie, încercăm să ajungem mai mereu, să facem naveta asta București – Curtea de Argeș, București – Târgu Jiu, București – Vâlcea și așa mai departe. Planul nostru este să rămânem la fel, nu avem un plan special.

În principiu, anul 2023 ne va permite acest lux de a anunța pe toată lumea din timp, să nu fie pe repede înainte și, bineînțeles să alegem și o dată potrivită în care să am alături toți colegii de cântec, să am alături toți oamenii pe care mi-i doresc. Încă nu am fixat o dată, dar cu siguranță la începutul acestui an o vom fixa”, a spus Maria Constantin, potrivit fanatik.ro.

Maria Constantin își dorește un copil și cu Robert Stoica, după nuntă

Totodată, Maria Constantin a mărturisit că își dorește un copil și cu Robert Stoica, dar precizează că nu a planificat nimic, așteaptă momentul potrivit.

“Dacă Dumnezeu vrea și ne dăruiește acest minunat cadou… Noi lăsăm lucrurile să vină de la sine pentru că am învățat de la viață că nu trebuie nimic programat, important este să fim bine, să fim sănătoși și restul este de la Dumnezeu”, a mai spus artista.

(NU RATA: CUM SE ÎNȚELEGE MARIA CONSTANTIN CU VIITORII SOCRI! CARE ESTE RELAȚIA DINTRE ARTISTĂ ȘI PĂRINȚII LOGODNICULUI SĂU)