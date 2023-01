Maria Constantin, reacție tranșantă după ce a fost criticată pentru tarifele pe care le are la evenimente

În mediul public au apărut mai multe zvonuri referitoare la tariful pe care îl percepe Maria Constantin la concertele sale. Internauții au fost de părere că prețul pe care îl cere este unul mult prea piperat, iar vedeta a venit cu o explicație.

În cadrul unui interviu pe care l-a acordat, Maria Constantin a fost destul de tranșantă atunci când a venit vorba de tarifele pe care le cere la concertele sale. Potrivit informațiilor apărute în presă, vedeta cere 1.500 de euro doar pentru o oră de cântat.

Lucrurile se schimbă în momentul în care vedeta este acompaniată și de colegii ei. Astfel, prețul pentru a cânta doar o singură noapte ajunge și la 8.000 de euro.

Maria Constantin, prima reacție referitoare la criticile din mediul online

Cântăreața a mărturisit că oamenii sunt liberi să comenteze ceea ce doresc. Cât despre tarifele pe care le are, ea a menționat că ele sunt diferite, în funcție și de zona în care se desfășură evenimentul.

,,Fiecare este liber să comenteze ce vrea. Tariful îl poate afla oricine pentru că mă pot suna personal. Oricine poate să afle tariful, iar el este decis și în funcție de zona în care este evenimentul. Poate să fie diferit”, a declarat Maria Constantin, potrivit WOWbiz.ro.

Cât despre sumele pe care ea le cere, nu le consideră deloc a fi prea mari. De asemenea, Maria Constantin a fost extrem de tranșantă și a mărturisit că nu trebuie să se justifice în fața nimănui.

,,Nu cred că sunt tarife atât de mari. Există tarife pentru fiecare buget, în funcție de eveniment. Este clar că nu pot să cer aceeași bani dacă evenimentul este în București și este un eveniment restrâns, adică privat. Eu nu am de ce să mă justific nimănui, acela este tariful meu și punct”, a mai spus Maria Constantin, pentru sursa de mai sus.

Ce părere are artista de tarifele altor artiști de pe piață

Maria Constantin a mărturisit că prețul ei este unul rezonabil, apropiat de tarifele de pe piață sau chiar mai mic față de ele.

,,Plus de asta, eu am evenimente. Se pare că oamenii vor și așa, deci există cerință pe piață că dacă nu aș avea evenimente, atunci cu siguranță noi toți artiștii am lăsa un tarif mult mai jos. Asta ne este meseria. Este un preț rezonabil, apropiat chiar de celelalte prețuri. Nu înțeleg unde ar fi problema lor”, a conchis artista, pentru sursa amintită.