Maria Constantin și iubitul ei, Robert Stoica, au plecat în Italia, după ce au amânat nunta. “E foarte important!” Care este motivul

La nici două săptămâni de când au amânat nunta, Maria Constantin și iubitul ei, Robert Stoica, au plecat în Italia. Artista a explicat și motivul pentru care, în plină criză pandemică, a ales să părăsească România.

Maria Constantin a primit inelul de logodnă de la iubitul ei, însă trebuie să mai aștepte o vreme până să ajungă din nou în fața altarului. Situația existentă în acest moment în țară a obligat-o pe cântăreață să amâne căsătoria cu Robert Stoica.

(VEZI AICI: MARIA CONSTANTIN, MĂMICĂ PENTRU A DOUA OARĂ? CE SPUNE ARTISTA: ”S-AU AȘEZAT LUCRURILE ȘI ÎN VIAȚA MEA”)

Pentru a se detașa de problemele existente în România, Maria Constantin și iubitul ei au ales să plece în Italia. În Peninsulă, artista și Robert Stoica au parte de un program încărcat. Sunt, însă, fericiți că petrec mult timp împreună.

“Am avut o nuntă de români foarte frumoasă aici în Italia. Îmi vizitez și sora. Le împart pe toate. Am avut parte și de o vacanță foarte frumoasă și am încercat să vizităm și locuri în care eu nu am mai fost”, a spus Maria Constantin, la un post de televiziune.

“Este sufletul meu pereche!”

În continuare, Maria Constantin a precizat că merge peste tot alături de viitorul ei soț, pe care îl consideră sufletul ei pereche.

“Noi peste tot mergem împreună și mi se pare normal să fie așa, pentru că ne susținem și ne ajutăm unul pe celălalt. Asta e foarte important pentru mine și n-aș putea să plec singură. Așa e normal într-o familie, noi chiar suntem o familie. Ne comportăm ca și cum am fi avut această relație de 100 de ani. Este sufletul meu pereche. Familia este cea mai importantă și consider că în sfârșit am găsit această famiilie”, a mai spus artista.

(NU RATA: CUM SE ÎNȚELEGE MARIA CONSTANTIN CU VIITORII SOCRI! CARE ESTE RELAȚIA DINTRE ARTISTĂ ȘI PĂRINȚII LOGODNICULUI SĂU)

Maria Constantin, poveste de dragoste cu Robert Stoica

Maria Constantin și Robert Stoica sunt într-o relație de aproximativ doi ani. Cântăreața și-a găsit fericirea în brațele tânărului afacerist, după mai multe eșecuri în dragoste. Cei doi parteneri s-au cunoscut la un eveniment și s-au plăcut pe loc.

“La un eveniment pur și simplu, nu știu dacă a fost dragoste la prima vedere, dar cred că atracție la prima vedere, voiam să aflu cât mai repede să aflu ce e cu el, să aflu de unde a venit, de unde a răsărit”, a spus, recent, Maria Constantin.