Nu exclude varianta de a avea un al doilea copil

Maria Constantin a vorbit recent despre posibilitatea de a deveni mămică pentru a doua oară. Artista de muzică populară a lăsat de înțeles că decizia îi aparține în mare parte fiului ei.

„Important este că am copilul mare și sănătos, e foarte fericit că are mama doar un băiat. Nu am discutat cu el despre asta (nr. dacă își dorește un frățior sau o surioară), nu știu dacă și-ar dori, nici noi nu ne-am gândit momentan la asta. Vedem, ce o vrea Dumnezeu”, a mai spus îndrăgita cântăreață de muzică populară.

(VEZI ȘI: MARIA CONSTANTIN ESTE NERĂBĂDĂTOARE SĂ DEVINĂ DIN NOU MIREASĂ: „VA FI UN EVENIMT MIC ȘI…”)