Cum arată Maria Constantin, fără filtrele din social media

Într-o lume în care social media e la putere, vedetele noastre fac tot ce le stă în putință pentru a se plia cerințelor din Instagram. Maria Constantin este una dintre cele mai sexy vedete de muzică populară de la noi și o femeie extrem de râvnită dar și în cazul ei, ca în cazul multor altor dive, realitatea nu prea se „pupă” mereu cu rețelele de socializare. CANCAN.RO vă prezintă imagini „necenzurate” cu artista, de pe plajă, într-un cadru complet natural.

Vă tot spuneam că vedetele și-au luat costumele de baie din dulap și au plecat pe plajă. La fel a făcut și Maria Constantin! Artista de muzică populară și-a luat cel mai sexy costum de baie, negru și format din două piese și s-a tolănit la soare, pe șezlong.

Nu a trecut mult și razele soarelui au devenit cam insistente pentru pielea deschisă la culoare a Mariei Constantin, așa că artista a început să se miște de pe o parte pe alta, spre deliciul privitorilor. Tunată recent cu o pereche de silicoane de primă mână, Maria și-a expus dotările în sutienul minuscul, dar micile defecte au început să iasă la suprafață, căci în realitate nu se mai regăsesc filtrele drăguțe de pe Instagram.

Mai mult, nici posteriorul pe care îl vrea „bombat” pe Instagram, în realitate nu este chiar atât de tunat!

La o scurtă analiză ne dăm seama că sexy-interpreta de muzică populară are mici defecte la față, respectiv câteva coșuri și semne acneice care nu se văd, însă, cu filtrele de pe Instagram. Analizându-i și corpul putem spune că Maria Constantin a slăbit și arată „țiplă”, cum s-ar spune!

Maria Constantin, totul despre bărbatul care o face fericită

Artista de 33 de ani se consideră o femeie împlinită și fericită, mai ales că Robert, iubitul ei, îi demonstrează în fiecare zi cât de mult o iubește.

„Mi-am găsit omul în care să mă sprijin, să mă iubească așa cum sunt eu și să mă înțeleagă. Asta e cel mai important. Da, îți dai seama că o să urmeze și acest pas (nr. nunta), dar nu ne-am gândit acum la chestia asta.

Cu siguranță, dacă voi face o nuntă, când o voi face, dar oricum am înțeles că nu actul acela te ține și nu te va face mai fericit, va fi un evenimt mic și foarte discret. Doamne ajută!”, a declarat, la Antena Stars, iubita lui Robert Stoica.

Nu exclude varianta de a avea un al doilea copil

Maria Constantin a vorbit recent despre posibilitatea de a deveni mămică pentru a doua oară. Artista de muzică populară a lăsat de înțeles că decizia îi aparține în mare parte fiului ei.

„Important este că am copilul mare și sănătos, e foarte fericit că are mama doar un băiat. Nu am discutat cu el despre asta (nr. dacă-și dorește un frățior sau o surioară), nu știu dacă și-ar dori, nici noi nu ne-am gândit momentan la asta. Vedem, ce o vrea Dumnezeu”, a mai spus îndrăgita cântăreață de muzică populară.