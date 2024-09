Maria, fiica lui Anghel Iordănescu, se retrage din televiziune. Motivul sensibil pentru care a luat această decizie

Maria Iordănescu, decizie importantă! Fiica lui Anghel Iordănescu a anunțat că se retrage din televiziune. Prezentatoarea TV a dat vestea prin intermediul unui mesaj emoționant în care a dezvăluit și motivul pentru care a luat această hotărâre.

Maria Iordănescu și-a dorit foarte mult o carieră în televiziune și a reușit să facă performanță în acest domeniu. Fiica lui Anghel Iordănescu prezenta jurnalul Focus Sport de la Prima TV. În ciuda faptului că iubește ceea ce face, jurnalista a fost nevoită să renunțe și a explicat motivul sensibil care a determinat-o să facă acest lucru. Duminică, 8 septembrie, va fi ultima dată când prezentatoarea TV va apărea pe micile ecrane.

Duminică, 8 septembrie, fiica lui Anghel Iordănescu a transmis un mesaj pe rețelele de socializare în cadrul căruia și-a anunțat retragerea din televiziune. Maria a precizat că nu i-a fost deloc ușor să ia această decizie, iar despărțirea de colegi i-a adus lacrimi în ochi.

Prezentatoarea TV a vorbit și despre motivul care a făcut-o să ia această decizie. Maria Iordănescu a renunțat la televiziune pentru viața de familie. Fiica fostului mare antrenor de fotbal vrea să petreacă mai mult timp cu fiica ei.

În încheiere, Maria Iordănescu a dorit să le mulțumească tuturor colegilor săi. Prezentatoarea TV a precizat că oamenii alături de care a lucrat au ajutat-o să își îndeplinească visul de a-și construi o carieră în televiziune.

„Închei așa: vă mulțumesc vouă, colegilor mei, mă înclin în fața voastră, vă mulțumesc pentru suport, pentru munca din spate, pentru fiecare zi minunată pe care am avut-o la locul de muncă, tocmai datorită vouă! Voi sunteți cei care dați viață locului și cei care ați contribuit la visul meu. În acești ani, nu am muncit, am pășit pe nori, am zburat și am trăit tot ceea cândva doar visam. Sunt recunoscătoare vouă, postului Prima TV și nu în ultimul rand, Lui Dumnezeu. Plec fericită, zâmbesc! Va mulțumesc și vouă, celor care ați fost aproape de mine, cei care ați urmărit Focus Sport. Pentru ultima dată: ‘Vă dau întâlnire la 18:40, în direct, la Prima TV’.”, a încheiat Maria Iordănescu mesajul de retragere.