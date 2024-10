Maria trece de la Insula Iubirii la emisiunea Mireasa? Am aflat tot adevărul: „Am fost contactată acum câteva săptămâni...”

Maria Covașa, fosta concurentă de la emisiunea „Insula Iubirii”, are în plan să își caute iubirea la sezonul 10 din „Mireasa”? După ce a părăsit insula singură, iar Dani Boy a plecat alături de ispita Mădălina, ar fi de înțeles faptul că Maria își dorește să își găsească fericirea. Blondina a vorbit în exclusivitate pentru CANCAN.RO și ne-a oferit răspunsul mult dorit. Iată cum stau lucrurile, de fapt!

Maria Covașa este fosta concurentă a sezonului 8 „Insula Iubirii”. Blondina a pornit în acest „test” al iubirii alături de Dani Boy. Cei doi, din păcate, nu l-au trecut, iar finalul s-a lăsat cu o despărțire. Acum, au apărut zvonuri legate de faptul că Maria vrea să își găsească jumătatea în show-ul matrimonial „Mireasa”.

Maria Covașa a vorbit în exclusivitate pentru CANCAN.RO și a lămurit situația! Deși recunoaște că a fost contactată în scopul participării la emisiune, Maria spune că nu își dorește să își caute jumătatea, cel puțin nu în această emisiune, dar nu spune nu unor colaborări cu show-uri de acest gen pe viitor.

„Nu este nimic adevărat. Am fost contactată acum câteva săptămâni pe baza acestui subiect, dar i-am refuzat! Momentan vreau să mă concentrez pe colaborările pe care le am în mediul online. Nu se știe ce va fi pe viitor în legătură cu emisiunile de acest gen, dar momentan pot să spun că nu voi intra curând în niciun show de acest tip. În plus, eu în continuare am contract cu cei de la Insula Iubirii.”, a declarat Maria pentru CANCAN.RO.