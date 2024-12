Mariah Carey câștigă o avere în luna decembrie! Câți bani ia pentru că ascultăm ‘All I Want For Christmas Is You’

De la lansarea piesei „All I Want For Christmas Is You” în 1994, Mariah Carey a devenit sinonimă cu Crăciunul, consolidându-se ca o prezență indispensabilă în timpul sezonului festiv. În fiecare decembrie, celebra ei piesă nu numai că se află în fruntea topurilor muzicale din întreaga lume, dar și sporește averea deja astronomică a vedetei.

Potrivit publicației „The Economist”, Mariah Carey câștigă aproximativ trei milioane de dolari anual din drepturi de autor de pe urma clasicei melodii de Crăciun; s-a calculat că Mariah ar fi câștigat echivalentul a peste 60 de milioane de dolari de la lansarea hitului în 1994, conform INVESTOPEDIA.

Profitul nu se limitează doar la drepturile de autor de pe urma melodiei; pentru Mariah, perioada Crăciunului este marcată și de un program încărcat de concerte, apariții și spectacole tematice ale cântăreței, cum ar fi participarea sa recentă la turneul „Christmas Time” din 2024.

Trebuie să recunoaștem că „All I Want For Christmas Is You” va continua să rămână popular și în anii următori, asigurându-se că Mariah va continua să facă bani.

Care ar fi averea totală a lui Mariah Carey

Pe lângă succesul său în muzică, Mariah a reușit să își diversifice cariera. De la apariții televizate la gestionarea unui portofoliu imobiliar impresionant, cântăreața și-a consolidat statutul de mogul al divertismentului. Valoarea sa netă actuală reflectă capacitatea ei de a-și valorifica atât talentul muzical, cât și marca personală.

Carey a făcut milioane dintr-o carieră muzicală de succes, care i-a adus cântăreței cinci premii Grammy. Carey se numără printre cele mai bine vândute artiste din toate timpurile, cu peste 200 de milioane de albume vândute de-a lungul carierei sale și 19 single-uri Billboard Hot 100 nr. 1. Cântăreața ocupă astăzi locul 10 în lume pe Spotify, cu aproximativ 73,4 milioane de ascultători lunari.

Potrivit Celebritynetworth.com, Carey valorează în total suma incredibilă de 350 de milioane de dolari, iar cântecul ei „All I Want For Christmas Is You” reprezintă o parte considerabilă din această valoare.

Ce recorduri muzicale a bătut „All I Want For Christmas Is You”

„All I Want For Christmas Is You” a stabilit trei recorduri mondiale Guinness în 2019, printre care și titlul pentru cea mai difuzată piesă a unei artiste pe Spotify în 24 de ore. Piesa a fost difuzată de peste 10,8 milioane de ori într-o singură zi în decembrie 2018. Ea a bătut din nou recordul în 2022, cu 21,3 milioane de ascultări.

Bogăția lui Mariah provine în primul rând din cariera sa de două decenii de succes în topuri, incluzând albume și turnee, dar Mariah a fost implicată și în alte activități.

Carey a câștigat 30 de milioane de dolari pentru o rezidență de doi ani la Caesar’s Palace din Las Vegas, din 2015 până în 2017. În 2012, ea ar fi câștigat, de asemenea, 18 milioane de dolari ca membru al juriului într-un sezon al emisiunii „American Idol”; ea ar fi fost cel mai bine plătit membru al juriului al unei emisiuni de concursuri muzicale la acea vreme, potrivit Us Weekly.

Ce contracte de sponsorizare a semnat Mariah

Mariah Carey a câștigat milioane și din contracte profitabile de sponsorizări cu branduri importante. În noiembrie 2019, cântăreața superstar ar fi primit 11 milioane de dolari de la PepsiCo pentru a juca într-o reclamă de Crăciun.

În 2022, Carey a lansat două colecții de bijuterii de lux în colaborare cu compania de bijuterii Chopard.

Printre numeroasele sale talente, Carey este și autoare. Cântăreața și-a lansat o carte de memorii, „The Meaning of Mariah Carey”, în septembrie 2020, iar cartea a devenit numărul unu pe lista celor mai bine vândute cărți din The New York Times o lună mai târziu. Carey a mai scris, de asemenea, două cărți pentru copii, „All I Want For Christmas Is You” și „The Christmas Princess”.

Pentru a-și reflecta statutul de divă, Carey iubește viața de lux. De-a lungul anilor, ea a achiziționat multe proprietăți de milioane de dolari, pe care ar putea oricând să le vândă pe o avere.

