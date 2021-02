Marian Godină a dezvăluit ce salariu are: „Mie mi se pare că e destul de mic, ținând cont de riscuri”

După 15 ani de vechime în poliție, Marian Godină susține că are un salariu foarte mic. Asta după ce, în urmă cu ceva timp scria pe blog că i-ar fi rușine să iasă în stradă și să ceară mărire de salariu.

Marian Godină a făcut o postare pe blog-ul personal în care a atins un subiect controversat, salariul pe care-l încasează. Pentru a-i „liniști” pe aceia care sunt foarte curioși cu cât sunt plătiți polițiștii, Marian Godină a scris negru pe alb că după 15 ani de vechime nu încasează mai mult de 4.900 de lei. Mai mult decât atât, pentru o și mai mare acuratețe a informației, polițistul a specificat că această sumă este reprezintă totalul banilor, cu tot cu sporuri și norme de hrană.

„Legat de salarii, căci și despre ele se vorbește că ar fi foarte mari, am să dau exemplu salariul meu de luna trecută. Am luat salariu 4.400 de lei. Ca să nu mai fie nevoie să răspund comentariilor în care voi fi întrebat dacă nu mai am și alte sporuri, norme de hrană etc, scriu aici că cei 4.400 de lei reprezintă totalul banilor intrați pe card. Adică e acolo inclus tot”, a dezvăluit Marian Godină pe blogul personal.

Marian Godină: „Am 15 ani vechime în poliţie. Nu am depăşit niciodată 4.900 de lei”

În opinia acestuia, venitul lunar este unul foarte mic, mai ales că sunt foarte multe riscuri la care se expune, dar și de timpul petrecut la serviciu.

„Am 15 ani vechime în politie, din care 12 petrecuți la rutieră, numai în strada, și 3 la Serviciul pentru Acțiuni Speciale. Pentru acuratețe, pot spune că salariul diferă de la lună la lună, în funcție de orele de weekend lucrate. Așadar, sunt luni în care am ajuns la salariul de 4.800 de lei, chiar și 4.900, dar niciodată nu am depășit această sumă.

Vi se pare mult ca un polițist de la „mascați” să aibă salariu de 4.400 de lei? Repet, ăsta e salariul complet, cu toate sporurile și cu tot cu norma de hrană. Mie mi se pare că e destul de mic, ținând cont de riscuri, de faptul că îmi petrec multe nopți, sâmbete, duminici și sărbători la muncă”, a mai spus polițistul.

De asemenea, Godină afirmă că sunt n situații în care este chemat din timpul liber, iar orele suplimentare nu sunt plătite.

„Ba mai mult, se întâmplă ca de multe ori să fiu chemat din timpul liber la câte o percheziție sau altă misiune. La finalul misiunii, scriu într-un registru câte ore am fost la serviciu și, în termen de 60 de zile, sunt obligat să îmi iau acele ore libere. Doar când e posibil, că nu-i posibil mereu. Deci orele suplimentare, (se adună destul de multe în fiecare lună) nu se plătesc, ci se compensează cu timp liber”, a mai spus Marian Godină pe blogul sau personal.

VEZI ȘI MARIAN GODINĂ S-A VACCINAT ANTI-COVID. PRIMELE DECLARAȚII ALE POLIȚISTULUI