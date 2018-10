Marian Mexicanu’ a anulat nunta, cu doar câteva zile înainte să ajungă în fața Altarului: „Asta e…”

Marian Mexicanu’ număra mai avea puțin până când trebuia să ajungă în fața Altarului, alături de Ana Maria, iubita lui, însă planurile i-au fost date complet peste cap. Cei doi au fost nevoiți să anuleze tot, chiar dacă numărau zilele până la nuntă.

Marian Mexicanu’ și Ana Maria au fost nevoiți să anuleze nunta pe care o plănuiseră în Las Vegas. Asta pentru că cei de la Ambasadă i-au respins cererea pentru o viză de călătorie în Statele Unite Ale Americii. Avea nevoie de viză pentru o săptămână, însă nu a reușit, astfel că a fost nevoit să anuleze complet nunta. Marian Mexicanu’ și Ana Maria cred că este, de fapt, altceva la mijloc și că cineva a fost împotriva plecării lor. (Citește și Marian Mexicanu’, rupt cu bătaia! “M-au așteptat, mi-au luat banii și…” Cum arată lăutarul în urma „corecției”)

„Aste e, nu mi-au dat-o!”

„Eu am stat vreo 6 ani in America. Pentru mine este ca o a doua ţară, am cântat cu americani, cu ruşi. Daca vrei să faci o surpriză frumoasă partenerului de viaţă, la Las Vegas. Este singurul oraş în care într-o lună, dacă vrei, te căsătoreşti. Am fost la ambasada, am plătit tot ce era de plătit să mi rămână actele valabile. M-au respins, nu am niciun fel de problemă cu m-au respins. Le-am zis doar, domne, vreau şi eu să mă căsătoresc, îmi daţi viză pe o săptămână, atât am nevoie. Asta este, nu mi-au dat-o” ,a declarat Marian Mexicanu’ la Agenţia VIP.

Relația dintre Marian Bătănași, cunoscut drept Marian Mexicanu’, și Ana Maria Stoian a fost la început una extraconjugală. Cântărețul s-a despărțit de Paula Lincan în anul 2014, după multe dispute. Dincolo de scandalurile mediatice, Marian și Ana și-au construit o relație frumoasă, sunt și astăzi îndrăgostiţi lulea unul de celălalt, chiar dacă de multe ori au avut tentative de despărțire.