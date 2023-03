Mariana Ionescu Căpitănescu, dramă fără margini! Artista a pierdut o sarcină chiar în timpul unui concert

Mariana Ionescu Căpitănescu se numără printre cele mai îndrăgite cântărețe de muzică populară din România. Artista se bucură de un succes răsunător pe plan profesional, dar și de o familie frumoasă, de care este foarte mândră. Cu toate acestea, viața solistei nu a fost mereu doar lapte și miere. Cu doar câțiva ani în urmă, aceasta a trecut printr-un moment cumplit.

Mariana Ionescu Căpitănescu a pierdut sarcina pe scenă, dar a continuat să cânte

Totul s-a petrecut în timpul unui concert la care Mariana Ionescu Căpitănescu cânta. Pe atunci, era însărcinată, iar durerile de burtă au copleșit-o brusc. Totuși, ea nu s-a oprit din cântat și a reușit să facă față stărilor de rău. Însă, a doua zi când a ajuns la medic, aceasta a fost anunțată că a pierdut sarcina.

„Mi s-a făcut rău. Dar cu toată starea aceea am fost nevoită să-mi continui recitalul. Am rezistat, am cântat cu starea aceea. Când am ajuns a doua zi la medic, deja era prea târziu. Mă simțeam neîmplinită că nu aveam mai mulți copii. Eu mi-am dorit 4, 5 copii. A fost foarte traumatizant să ți se spună că s-ar putea să nu se știe…”, a declarat Mariana Ionescu Căpitănescu pentru Starpopular.ro.

Prima sarcină a artistei a fost în pericol

Artista a avut emoții și a trecut prin momente de tensiune și în timpul primei sarcini, când l-a adus pe lume pe băiatul ei. Atunci, medicii i-au spus că există 50% șanse să piardă copilul sau ca acesta să se nască cu sindromul Down. Totuși, cântăreața a născut un copil sănătos care i-a adus cea mai mare bucurie.

„Venirea pe lume a băiatului a fost cea mai mare bucurie a vieții mele! Mai ales când am văzut că este sănătos. Asta pentru că pe timpul sarcinii, la ambii copii, mi s-a spus că vor avea sindromul Down. La Antony mi-am luat acest risc. Atunci era foarte periculoasă acea procedură, amniocenteza, mi s-a spus că exista șanse de 50% să pierd sarcina.

Și mi-am luat riscul asta că e posibil să fac un copilaș cu sindromul Down. Vă dați seama în ce stres am stat timp de cinci luni. Iar când am născut pe cale naturală, n-am simțit nimic! Eram nerăbdătoare să știu că e sănătos”, a mai dezvăluit artista.

Medicul i-a propus să sacrifice fetița la naștere pentru a o salva pe artistă

Un alt moment cumplit prin care a fost nevoită să treacă cântăreața a fost atunci când a adus-o pe lume pe fetița ei, Tamara Maria. Medicul i-a propus să sacrifice fătul pentru a o salva pe ea, însă interpreta nu a fost de acord.

„Un moment de cumpănă este legat de nașterea fetiței mele, Țamara Maria. În dimineața de 4 septembrie, un medic specialist ginecolog care era de garda m-a investigat și mi-a spus că s-a hotărât să sacrifice fătul că să rămân eu în viață. Avusesem hemoragie și mi-a spus că pot să-mi pierd viața.

I-am zis că nu există această varianta, să considere că nu mai sunt pacientul lui și să lăsăm lucrurile să curgă normal. Eu aveam dureri extraordinare, se întâmpla cu cinci ore înainte de a aduce fetița pe lume. Soțul meu a stat în spital orele acelea cu gândul că va fi sacrificat copilul”, a mai povestit Mariana Ionescu Căpitănescu pentru sursa citată.