Mariana Moculescu, probleme de sănătate! Bruneta, la un pas să leșine când a aflat diagnosticul 

Mariana Moculescu a trecut prin momente de panică. Fosta soție a lui Horia Moculescu a mers la medic pentru a face câteva analize, iar rezultatele nu au fost unele prea bune. Atunci când a auzit concluziile medicului, bruneta a fost la un pas de leșin. Acum, Mariana Moculescu trebuie să continue investigațiile și așteaptă cu sufletul la gură rezultatele.

Mama Marianei Moculesu s-a stins din viață din cauza cancerului la sân, așa că bruneta a decis că nu ar fi rău să își facă analizele pentru a se asigura că nu va avea aceeași soartă. De ani de zile, Mariana Moculescu nu a mai fost la un control, iar acum și-a luat inima în dinți și a făcut pasul. Fosta soție a compozitoruli și-a făcut analizele, iar rezultatele au luat-o prin surprindere.

Se pare că medicii au descoperit câteva probleme. Mai exact, Mariana Moculescu ar avea o formațiune pe sânul drept, dar și niște pete albe pe cel stâng. Atunci când a aflat asta, bruneta a fost la un pas de leșin. Nu i-a venit să creadă, iar acum va trebuie să facă unele investigații mai amănunțite.

„Am fost să-mi fac analize la centrul medical…, să-mi fac și eu, pentru că știi că mama mea a murit de cancer la sân, și să îmi fac și eu testul, ecografie la sân, să văd (…) Rezultatul este că a găsit doamna doctor o formațiune pe sânul drept și niște pete albe pe sânul stâng și m-a trimis grabnic să-mi fac mamografia. Când doctoriței începuse să îi sară un ochi pentru că a localizat ceva pe sânul meu, i-am spus și Nidiei, am simțit o căldură în… Mi s-a făcut frică, am făcut un atac de panică. Gustul morții”, a declarat Mariana Moculescu, potrivit antenastars.ro.

Mariana Moculescu, haz de necaz

Chiar dacă diagnosticul medicului a surprins-o, Mariana Moculescu nu a putut sta mult într-o stare de tristețe. Aceasta a observat o micro expresie a doctoriței și s-a înveselit imediat. Atacul de panică s-a oprit și a fost înlocuit cu o criză de râs. Bruneta a făcut haz de necaz, însă situația este una serioasă.

Acum, după ce a aflat că există unele probleme, Mariana Moculecu trebuie să meargă mai departe cu investigațiile. Urmează să facă mai multe analize și se va lăsa cu încredere pe mâinile medicilor.

„Doctorița i-a strigat asistentei «Scrie! Formațiune de culoare cutare, pe sânul drept» iar în momentul ăla am simțit o căldură în… bursc și văzând că ea clipea, se uita foarte atent pe ecograf, și se uita, îi sărea ochiul, îi sărea nervul. Doar Dumnezeu știe că m-a bufnit râsul, s-a auzit puțin, dar am râs, am râs de moartea mea.

Pe 24 trebuie să merg, pentru că mi-a mai descoperit ceva la sân, sufăr de, sunt suspectă de ceva, am citit și pe Google, ceva care se transmite și copilului, la un moment dat trebuie să faci și transfuzie de sânge, este oboseală cronică”, a mai spus Mariana Moculescu.

